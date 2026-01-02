Chiosco abusivo ad Aci Catena: scoperto un sistema di illegalità

Un’indagine congiunta, frutto di una complessa operazione interforze, ha portato alla luce una sofisticata attività illecita perpetrata a carico del patrimonio pubblico di Aci Catena.

L’indagine, coordinata dalle autorità locali e condotta da Carabinieri, personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania, Polizia Locale, tecnici comunali, rappresentanti di Enel e della società gestionaria delle risorse idriche, ha rivelato un quadro preoccupante di abusi sistematici e violazioni di normativa in relazione a un chiosco-bar situato all’interno di una villa comunale.

L’epicentro della vicenda ruota attorno all’allacciamento abusivo alle reti idrica ed elettrica comunali, un atto di sottrazione fraudolenta che ha privato l’ente pubblico di risorse preziose e ha generato un danno economico quantificabile, sebbene ancora in fase di determinazione precisa.

L’illecito si è rivelato particolarmente grave in quanto la stessa attività commerciale, oltre a defraudare l’erario, ha sfruttato in modo improprio le infrastrutture comunali, destinate a finalità pubbliche e a fruizione collettiva.

Le verifiche, estese anche alla regolarità edilizia della struttura, hanno evidenziato un’espansione abusiva dei locali, che ha superato in maniera significativa i limiti consentiti.

L’occupazione del suolo pubblico, quantificata in un rapporto di oltre trecento percento rispetto alla superficie concessa, ha comportato una privazione di spazio a disposizione della collettività e ha alterato in modo significativo l’assetto urbano dell’area.

L’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), un adempimento obbligatorio per la tutela della sicurezza dei lavoratori e della collettività, ha contribuito a creare una situazione potenzialmente pericolosa.

L’aspetto più allarmante dell’indagine ha riguardato la destinazione d’uso dei magazzini e dei servizi igienici della villa comunale, impropriamente adibiti a cucina e deposito alimentare.

Questa pratica, oltre a configurare una violazione delle normative igienico-sanitarie, ha comportato gravi rischi per la salute pubblica, mettendo a repentaglio la corretta manipolazione e conservazione degli alimenti somministrati.

La violazione delle norme HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), volte a garantire la sicurezza alimentare, è stata evidente.

L’imprenditrice, responsabile diretto di queste attività illecite, è stata denunciata per furto di energia elettrica e acqua.

Sono state inoltre irrogate sanzioni pecuniarie, pari a tremila euro, per le numerose violazioni riscontrate.

L’operazione si configura come un segnale forte dell’impegno delle autorità locali nel contrasto all’illegalità e nella tutela del patrimonio pubblico, un patrimonio che appartiene a tutti i cittadini e che deve essere preservato con rigore e responsabilità.

Ulteriori indagini sono in corso per accertare eventuali complicità e per quantificare con precisione l’entità complessiva del danno arrecato.

La vicenda solleva interrogativi sulla vigilanza e sui controlli esercitati fino ad oggi, e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e repressione di tali fenomeni.