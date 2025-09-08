Clemente Bovi, eroe a Corleone: ricordato a 60 anni dal sacrificio

Il 8 settembre 1959, la valle di Corleone fu teatro di una tragica perdita, un evento che incise profondamente nel tessuto sociale e nella memoria collettiva della comunità siciliana.

Clemente Bovi, carabiniere scelto di trentadue anni, perse la vita in un conflitto a fuoco mentre tentava di contrastare le azioni violente di un gruppo armato che terrorizzava la zona.

La sua morte, un sacrificio compiuto nell’adempimento del proprio dovere, lo consacrò come eroe, riconosciuto con la Medaglia d’Oro al Valor Militare, la più alta onorificenza attribuita a chi si distingue per atti di eccezario valore in servizio.

A distanza di sei decenni, la comunità di Corleone e l’Arma dei Carabinieri commemorano il suo coraggio e la sua dedizione, onorando la sua memoria in una cerimonia solenne.

La manifestazione, guidata dal Generale di Brigata Luciano Magrini, Comandante Provinciale di Palermo, e affiancata dal Sindaco Walter Rà, testimonia il profondo rispetto e la gratitudine che nutre l’istituzione e la popolazione nei confronti di questo valoroso militare.

Presenti all’evento anche il Tenente Colonnello Gennaro Petruzzelli, Comandante del Gruppo di Monreale, il Capitano Stefano Bacci, Comandante della Compagnia di Corleone, e Salvatore Peri, cognato del carabiniere, insieme a una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La partecipazione di questi rappresentanti sottolinea il legame indissolubile tra l’Arma dei Carabinieri, la locale amministrazione e la famiglia del decorato, un legame cementato dal sacrificio di Clemente Bovi.

Il luogo dell’agguato, segnato da un cippo commemorativo, è diventato un simbolo tangibile del tributo pagato per la pacificazione della regione.

Durante la cerimonia, il Generale Magrini, il Sindaco Rà e il parente del militare caduto hanno deposto una corona d’alloro, gesto simbolico di rispetto e ricordo, un omaggio a un uomo che, con il suo coraggio, incarnò gli ideali di giustizia e di protezione che l’Arma dei Carabinieri si impegna a perseguire.

La vicenda di Clemente Bovi non è solo la storia di un sacrificio eroico, ma anche un monito sulla necessità di contrastare la criminalità organizzata e di tutelare la legalità, valori imprescindibili per la costruzione di una società più giusta e sicura.

La sua memoria, viva nel cuore di Corleone, continua a ispirare generazioni di carabinieri e cittadini impegnati a difendere i principi di onore, di coraggio e di dedizione al bene comune.

Il suo esempio rappresenta un patrimonio inestimabile, un faro che illumina il cammino verso un futuro di pace e di prosperità per la Sicilia.