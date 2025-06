Comitini ricorda i carusi: Udienza al Papa per la giustizia

La comunità di Comitini, piccolo centro agrigentino intriso di storia e sofferenza, si appresta a compiere un viaggio significativo verso Roma. Domani, una delegazione ufficiale sarà accolta in Piazza San Pietro per un incontro solenne con Sua Santità Papa Leone XIV, nell’ambito dell’udienza settimanale del mercoledì. Questo momento non è solo un atto di deferenza verso il capo della Chiesa Cattolica, ma rappresenta una profonda espressione di gratitudine per il suo ministero pastorale e un potente richiamo alla memoria di un’epoca di profonda ingiustizia.Il sindaco Luigi Nigrelli, voce guida della delegazione, sottolinea come l’incontro si configuri come un abbraccio collettivo della Sicilia, un gesto che trascende i confini territoriali per abbracciare i valori di giustizia sociale e dignità umana. Al centro della riflessione, e al fulcro del tributo che sarà offerto al Pontefice, vi è il ricordo dei “carusi”, i giovani siciliani brutalmente sfruttati nelle pericolose e malsane miniere di zolfo agli inizi del XX secolo. La loro storia, fatta di lavoro forzato, miseria e sofferenza, rimane una ferita aperta nella coscienza collettiva e un monito costante contro ogni forma di oppressione.L’incontro si colloca in un contesto particolarmente significativo: la Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Purtroppo, come denuncia Nigrelli, la piaga del lavoro minorile non è un capitolo chiuso della storia, ma una realtà ancora presente, come dimostrano recenti indagini della commissione antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS). Questo dato allarmante impone un impegno rinnovato e una riflessione approfondita sulle cause profonde del fenomeno, che spesso affonda le sue radici nella povertà, nell’ignoranza e nella criminalità organizzata.Una dettagliata documentazione a riguardo, un vero e proprio dossier che raccoglie testimonianze, dati statistici e proposte di intervento, sarà consegnato a Sua Santità, accompagnata da una lettera ufficiale del presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno. Questo gesto mira a sensibilizzare il Papa e la comunità internazionale sulla persistenza del problema e a sollecitare azioni concrete per contrastarlo.A impreziosire ulteriormente l’incontro, l’artista Francesca Cumella ha realizzato una tela di grande impatto emotivo, raffigurante il martirio dei “carusi”. L’opera, destinata a rimanere esposta nel Palazzo Bellacera di Comitini, non è solo una testimonianza artistica, ma un simbolo potente della sofferenza umana e un invito alla compassione e alla solidarietà.La delegazione, composta anche dai sacerdoti Giuseppe Anello ed Angelo Burgio, è il frutto di un’iniziativa promossa dal Comitato scientifico istituito dal sindaco. Questo organismo, che include figure di spicco come lo storico Nino Contino, il direttore della Biblioteca Benedetto Raneri, il funzionario comunale Salvatore Parello e il giornalista Alfonso Bugea, testimonia l’impegno della comunità di Comitini nel promuovere la memoria storica, la ricerca scientifica e la diffusione della cultura, come strumenti essenziali per la crescita civile e sociale. L’incontro con il Pontefice, dunque, si configura come un momento di riflessione, di impegno e di speranza, un’occasione per rinnovare la fede nella giustizia e nella dignità di ogni essere umano.