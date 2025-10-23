Confisca da un milione: colpita la cosca Attanasio nel Siracusano.

Un patrimonio stimato a un milione di euro è stato oggetto di confisca, disposta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catania, nei confronti di un uomo di 46 anni, condannato per il reato di associazione mafiosa e ritenuto figura chiave all’interno della cosca Attanasio, operante nel Siracusano.

L’azione, frutto di un’articolata indagine preventiva, si è concretizzata con l’esecuzione di un decreto emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale etneo, che ha accolto le istanze congiunte del procuratore della Repubblica e del direttore della DIA.

La confisca non si limita alla sottrazione dei beni direttamente intestati all’imputato, ma colpisce nel segno del controllo economico, privandolo del potere di gestire e beneficiare di un’attività commerciale strategica.

In particolare, è stata disposta l’ablazione delle quote societarie di una società siracusana attivamente impegnata nel settore della ristorazione, con una pluralità di attività che spaziano dalla somministrazione di alimenti e bevande alla produzione di prodotti da forno e panetteria.

Questa misura preventiva, coerente con le disposizioni normative che mirano a colpire i patrimoni illecitamente accumulati dalle organizzazioni criminali, rappresenta un esempio emblematico dell’approccio di contrasto alla criminalità organizzata basato sulla confisca dei beni.

La misura, infatti, mira a recidere i legami tra attività illecite e il possesso di ricchezze, anticipando la possibile sanzione definitiva in sede penale e interrompendo il flusso di risorse finanziarie a disposizione dell’associazione mafiosa.

La confisca, oltre a rappresentare una vittoria per le forze dell’ordine e per la giustizia, costituisce un segnale forte nei confronti di tutta la comunità, dimostrando che lo Stato è determinato a perseguire e contrastare le attività criminali, mirando a sottrarre alle organizzazioni mafiose gli strumenti economici che ne consentono la perpetuazione.

Il patrimonio confiscato, una volta riassegnato, potrà essere destinato a finalità di utilità sociale, contribuendo a restituire alla collettività ciò che era stato sottratto attraverso l’illegalità.

L’operazione sottolinea l’importanza della Sezione Misure di Prevenzione come strumento essenziale per la lotta alla criminalità organizzata, offrendo una prospettiva di contrasto che va al di là della semplice sanzione penale, mirando a colpire il nucleo economico dell’organizzazione mafiosa e a restituire alla collettività beni e risorse illecitamente acquisite.