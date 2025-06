Corecom Sicilia: Ambasciatore della Costituzione, un premio meritato

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sicilia (Corecom Sicilia) si è distinto con un prestigioso riconoscimento: il titolo di Ambasciatore della Costituzione. La cerimonia, svoltasi nella suggestiva Sala della Regina presso la Camera dei Deputati, è stata organizzata dalla Fondazione Articolo 49, un’organizzazione che si dedica alla creazione di percorsi didattici gratuiti rivolti a scuole in Italia e all’estero. Questo premio sottolinea il ruolo cruciale del Corecom Sicilia nella promozione dei valori costituzionali e europei all’interno della comunità scolastica e nel tessuto sociale.La Fondazione Articolo 49, guidata dal presidente Andrea Poli, ha riconosciuto al Corecom Sicilia il contributo determinante nel diffondere una cultura civica e democratica, soprattutto in un’epoca segnata dalla crescente complessità del panorama digitale. Il supporto del Comitato Regionale è stato fondamentale per l’ancoraggio dei progetti didattici nei contesti locali, valorizzando le specificità territoriali e favorendo una sinergia proficua tra istituzioni scolastiche e attori del territorio.Un elemento centrale di questa collaborazione è stato il patrocinio del Corecom Sicilia al percorso educativo “Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale”, un progetto innovativo rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. L’iniziativa ha coinvolto 127 istituti scolastici, 325 classi e un totale di 6.247 studenti, con l’ambizioso obiettivo di formare cittadini digitali responsabili e consapevoli. Il progetto culmina nel rilascio del “Patentino Digitale”, un certificato che attesta la capacità di navigare e interagire online in modo sicuro e consapevole.Il liceo TRED – Transizione Ecologica e Digitale – Luigi Einaudi di Siracusa è stato il luogo di nascita del primo progetto pilota per il rilascio del Patentino Digitale, frutto di una stretta collaborazione tra il Corecom Sicilia e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Questo percorso formativo, strutturato in sette tappe, offre agli studenti gli strumenti necessari per comprendere le dinamiche del web e dei social media, sviluppando un approccio critico e responsabile. L’arricchimento del percorso è garantito dagli incontri con professionisti di diverse discipline: docenti, esperti informatici, avvocati specializzati in diritto digitale, educatori digitali, giornalisti e investigatori, e rappresentanti dell’Agcom, che offrono spunti di riflessione e conoscenze pratiche per affrontare le sfide del mondo digitale.”In un’epoca in cui la permanenza online dei giovani è una costante, l’interazione tra scuole, istituzioni, famiglie e professionisti del settore è imprescindibile,” ha sottolineato Andrea Peria Giaconia, presidente del Corecom Sicilia. Il Patentino Digitale non è solo un riconoscimento di competenze, ma un investimento nel futuro delle nuove generazioni, promuovendo una cultura digitale basata sulla conoscenza delle regole, dei limiti etici e delle responsabilità connesse all’utilizzo delle tecnologie. L’obiettivo è estendere questa iniziativa a tutti gli studenti, creando una solida base per una cittadinanza digitale consapevole e attiva, capace di affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mondo connesso. Il progetto rappresenta un passo fondamentale verso un futuro in cui la tecnologia sia uno strumento di crescita e di partecipazione democratica, anziché fonte di rischio e di disorientamento.