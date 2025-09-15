Costanza I: Nuovo Traghetto per la Mobilità Siciliana

Il futuro della mobilità marittima siciliana si proietta verso orizzonti di innovazione e sostenibilità con la realizzazione del traghetto “Costanza I di Sicilia”, un’opera mastodontica firmata Fincantieri.

Il nome, evocativo di stabilità e continuità, sarà ufficialmente inaugurato con il varo imminente, un evento che segnerà un passo cruciale per la connettività delle isole minori.

L’investimento regionale, stimato in circa 120 milioni di euro, testimonia l’impegno nella modernizzazione del parco navale e nel miglioramento dei servizi per i cittadini.

Il “Costanza I” rappresenta una nuova generazione di Ro-pax di classe A, progettato per rispondere alle crescenti esigenze di trasporto passeggeri e veicoli tra la Sicilia e le sue isole periferiche: Lampedusa, Linosa e Pantelleria.

La sua architettura, con una lunghezza di 140 metri, un’altezza di 24 metri, otto ponti e una stazza lorda di 14.500 tonnellate, integra soluzioni tecniche all’avanguardia.

La capacità di trasporto è considerevole: fino a mille passeggeri e 200 automobili, con una velocità di crociera di 19 nodi, garantendo tempi di percorrenza ridotti e una maggiore frequenza delle corse.

L’impegno per la salvaguardia dell’ambiente è un elemento centrale del progetto.

La nave sarà equipaggiata con tecnologie innovative volte a minimizzare l’impatto ambientale, tra cui sistemi di trattamento delle acque di zavorra, riduzione delle emissioni inquinanti e ottimizzazione dei consumi energetici.

Si parla di soluzioni ibride, potenzialmente includendo sistemi di propulsione alternativi, sebbene i dettagli specifici siano ancora in fase di definizione.

Il varo dello scafo segnerà l’inizio di una fase cruciale: l’allestimento degli interni e l’installazione delle dotazioni di bordo, un processo complesso che richiederà diverse settimane di lavoro specializzato.

La consegna definitiva è prevista per il 2026, quando la nave entrerà in servizio, offrendo un servizio di trasporto più efficiente, confortevole e sostenibile.

La realizzazione del “Costanza I” alimenta inoltre la speranza di un futuro parco navale potenziato.

La Regione siciliana sta valutando la possibilità di commissionare un secondo traghetto con caratteristiche tecnologiche simili, rafforzando così la sua leadership nel settore del trasporto marittimo e aprendo nuove opportunità di sviluppo economico e turistico per le isole minori.

Parallelamente, presso il cantiere navale di Palermo, gli operai sono impegnati nella costruzione della quinta nave da crociera della flotta Explora, di proprietà di MSC.

La costruzione di questa imponente struttura, suddivisa in sezioni che, una volta assemblate, daranno vita a un’imbarcazione lunga 124 metri e alta 37, testimonia la vitalità e la competenza del cantiere, con un varo previsto tra marzo e aprile del 2026.

Questo duplice impegno sottolinea il ruolo chiave del cantiere palermitano nel panorama globale della cantieristica navale, un motore di innovazione e occupazione per l’isola.