Crollo albero a Palermo: 4 feriti, emergenza verde

Un tragico evento ha scosso la comunità di Palermo, in particolare la zona di via San Martino, ex SP 57, dove il crollo di un albero ha gravemente danneggiato un’autovettura, causando il ricovero in ospedale di quattro giovani.

L’incidente, verificatosi in prossimità della chiesa Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli, ha evidenziato una criticità strutturale che affligge da tempo la rete viaria e il patrimonio arboreo locale.

L’impatto dell’albero ha coartato l’abitacolo, frantumando il parabrezza e mettendo a dura prova la sicurezza dei passeggeri, prontamente soccorsi e trasportati per accertamenti presso strutture ospedaliere.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato fondamentale per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori rischi, ma la vicenda solleva interrogativi urgenti sullo stato di manutenzione del verde pubblico e sulla risposta delle istituzioni locali.

L’episodio non è un evento isolato, bensì il culmine di un problema cronico.

Come sottolinea il consigliere comunale Antonino Randazzo del Movimento 5 Stelle, la fragilità del territorio è stata acuita dagli incendi devastanti di fine luglio 2023, che hanno compromesso la stabilità di numerosi alberi, rendendoli vulnerabili al crollo.

Queste aree, già precedentemente soggette a monitoraggio, sono state ulteriormente destabilizzate, creando una situazione di potenziale pericolo per la popolazione e per le infrastrutture.

La necessità di interventi di manutenzione straordinaria era ampiamente nota e più volte segnalata alle autorità comunali.

Si richiedono ora aggiornamenti specifici e concreti sull’applicazione delle ordinanze impartite dal sindaco Roberto Lagalla, che impongono ai proprietari terrieri privati l’obbligo di provvedere al taglio degli alberi giudicati a rischio crollo.

L’efficacia di tali disposizioni dipende dalla capacità di controllo e sanzionatorio dell’amministrazione comunale, nonché dalla collaborazione dei privati.

Inoltre, si rende imprescindibile una tempistica certa per la rimozione di tutti i pericoli presenti lungo le tratte che collegano con la SP 22 per Piano Geli e con la SP 57 per San Martino delle Scale, due arterie vitali per la mobilità della zona.

L’ausilio richiesto alla Forestale regionale, attraverso la Protezione Civile comunale, è un passo nella giusta direzione, ma insufficiente a risolvere la problematica nella sua interezza.

La vicenda pone l’attenzione sulla gestione del rischio ambientale e sulla necessità di una pianificazione territoriale più attenta, che tenga conto della fragilità del territorio e dei cambiamenti climatici.

Un approccio integrato, che coinvolga istituzioni, proprietari terrieri, esperti agronomi e tecnici forestali, è essenziale per garantire la sicurezza della collettività e la salvaguardia del patrimonio arboreo, un bene prezioso da tutelare e valorizzare.

È imperativo che l’amministrazione comunale assuma un ruolo proattivo, accelerando i tempi di intervento e garantendo la trasparenza nelle decisioni, al fine di prevenire nuove tragedie e restituire alla comunità la serenità e la sicurezza che merita.