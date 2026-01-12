DC Sicilia: Cirillo al centro di un delicato mandato di fiducia.

La questione siciliana, irrisolta e densa di implicazioni politiche, trova una sua prima, cauta, formulazione unitaria.

Al termine di un’intensa e prolungata riflessione, i sei esponenti regionali della Democrazia Cristiana hanno espresso, attraverso una decisione condivisa, l’intenzione di attribuire un mandato inequivocabile a Stefano Cirillo, figura al centro di una delicata fase di transizione.

Cirillo, sospeso dalle sue funzioni di segretario regionale in seguito a un provvedimento temporaneo assunto dal commissario facente funzioni nazionale, Gianpiero Samorì, si trova a navigare in acque torbide, dove la legittimità del suo ruolo è oggetto di dibattito all’interno dello stesso gruppo dirigente siciliano.

Questa complessità interna rende cruciale l’approccio unitario che i deputati regionali hanno scelto di adottare.

Il mandato conferito a Cirillo si configura come un atto di fiducia volto a facilitare un confronto diretto con il Presidente della Regione, Renato Schifani.

L’incontro, pianificato con meticolosa attenzione, non si propone come una mera interlocuzione formale, bensì come un’opportunità per un’analisi approfondita delle dinamiche che influenzano il supporto che la DC presta all’esecutivo regionale.

L’obiettivo primario di questa interlocuzione è la definizione precisa e condivisa delle precondizioni necessarie per il proseguimento del sostegno al governo.

Si tratta di una valutazione strategica che coinvolge la comprensione delle aspettative, le esigenze e le priorità che la DC intende perseguire nell’interesse della comunità siciliana.

Parallelamente, l’incontro si propone di affrontare la questione del potenziale reinserimento di esponenti della DC all’interno della compagine di governo, formalizzando il ritorno sotto l’egida del partito.

Questo aspetto, cruciale per il rilancio della presenza democratica cristiana nella politica siciliana, richiede una discussione aperta e costruttiva, orientata alla ricerca di soluzioni condivise e sostenibili.

In sintesi, la decisione dei deputati regionali rappresenta un tentativo di superare le tensioni interne e di definire una strategia coerente per il futuro della DC in Sicilia, ponendo al centro il dialogo con il Presidente Schifani e la ricerca di un equilibrio tra le esigenze del partito e quelle della regione.

Si tratta di un momento delicato, che potrebbe segnare una svolta nella complessa situazione politica siciliana.