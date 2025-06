Déjà-vu: L’arte rigenera Catania, un’oasi di bellezza e speranza.

Il verde, colore archetipo di rinascita e armonia, irradia “Déjà-vu”, l’imponente eco-murale che ha trasformato un tratto della circonvallazione di Catania in un’oasi di arte e sostenibilità. L’opera, frutto di una collaborazione tra l’artista Ligama e Covei, è stata generosamente donata al Comune di Catania da Salvatore Gangi, amministratore delegato di Volvo, in un gesto che sancisce un connubio tra impresa, arte pubblica e impegno civico, con il plauso dell’assessore Sergio Parisi e del docente dell’Accademia di Belle Arti, Salvatore Lo Giudice.”Déjà-vu” si dispiega su una superficie di 150 metri quadri, un palcoscenico urbano reinventato attraverso l’uso di pigmenti innovativi: colori al quarzo a base acquosa e colorazioni fotocatalitiche, scelte in linea con i principi dell’economia circolare. Questa combinazione non solo conferisce all’opera una vibrante estetica, ma contribuisce anche alla purificazione dell’aria circostante, un esempio tangibile di come l’arte possa attivamente migliorare la qualità della vita urbana. Il progetto trascende la mera decorazione, configurandosi come un intervento di rigenerazione urbana e un invito alla riflessione collettiva.La realizzazione del murale si è rivelata un processo trasparente e partecipativo, un vero e proprio “cantiere a cielo aperto” accessibile alla cittadinanza. Studentesse dell’Accademia di Belle Arti, sotto la guida esperta dei docenti Daniela Costa, Salvatore Lo Giudice e Giuseppe Puglisi, hanno avuto l’opportunità unica di affiancare Ligama nel percorso creativo, apprendendo tecniche e assorbendo la filosofia di un artista impegnato.Al cuore dell’opera, due figure femminili si fronteggiano in un silenzioso dialogo, immerse in una vegetazione rigogliosa bagnata dalla luce dorata del tramonto. Una porge all’altra un bouquet di garofani bianchi e rosa, un gesto semplice che racchiude in sé concetti complessi come la gentilezza, la cura, la comunicazione empatica e la reciproca riconoscenza. La figura dai capelli dorati e la carnagione chiara, immediatamente evocativa della figura di Sant’Agata, patrona di Catania, simboleggia forza, devozione e resilienza, elementi fondamentali nell’identità catanese. Il titolo “Déjà-vu” suggerisce un senso di familiarità, un ricordo sfuggente, come uno specchio che riflette l’anima della città, incastrata nel tessuto urbano.“Ho voluto creare un’immagine che fosse allo stesso tempo familiare e inquietante,” spiega Ligama. “Un ‘déjà-vu’ è un incontro con sé stessi, un momento di cura in mezzo al caos. L’opera è un invito alla consapevolezza, alla necessità di rallentare e osservare con attenzione ciò che ci circonda.” L’artista ammette di essersi ispirato all’iconica “La riproduzione vietata” di René Magritte, non solo per la sua potenza visiva, ma anche per la sua capacità di sollevare interrogativi concettuali profondi sulla percezione, l’originalità e la rappresentazione. “Déjà-vu” non è solo un murale, ma una riflessione sulla condizione umana, un inno alla bellezza condivisa e un atto di speranza per il futuro di Catania.