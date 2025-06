Dialisi in Sicilia: Dialogo tra Regione e centri per il futuro

Dialisi in Sicilia: un confronto costruttivo per il futuro del sistemaUn momento cruciale si apre per il sistema della dialisi in Sicilia, segnato da un dialogo avviato tra l’Assessore Regionale alla Sanità, Daniela Faraoni, e le associazioni di categoria che rappresentano i centri di dialisi dell’Isola. Questo incontro, descritto come “cordiale e concreto”, rivela un’attenzione governativa alle esigenze di un comparto sanitario vitale, che assiste oltre 4.000 pazienti distribuiti in strutture capillari su tutto il territorio regionale.Giuseppe Verde, presidente dell’Associazione Dialisi Sicilia (ADS), sottolinea la natura positiva del confronto, evidenziando un’apertura all’esplorazione di soluzioni innovative e una sensibilità alle richieste economiche avanzate dai centri. Sebbene l’assessore non abbia formulato impegni vincolanti, l’impegno a prendere in seria considerazione le istanze presentate dalle associazioni rappresenta un segnale incoraggiante.Le richieste avanzate dai centri di dialisi si fondano su una necessità imprescindibile: un adeguamento del budget in linea con le normative nazionali. Questa richiesta non è dettata da un mero desiderio di incremento, bensì dalla necessità di garantire la sostenibilità e la qualità dei servizi offerti. La dialisi, infatti, è una terapia complessa e costosa, che richiede personale specializzato, tecnologie all’avanguardia e protocolli rigorosi.Un nodo cruciale da risolvere è rappresentato dai conguagli relativi agli anni 2023 e 2024, che alcune Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) non hanno ancora versato, creando disomogeneità e difficoltà operative per i centri. L’impegno dell’Assessore Faraoni a intervenire in questa direzione è un passo avanti significativo verso la normalizzazione della situazione.L’ADS esprime fiducia nella capacità e nella volontà dell’Assessore Faraoni di affrontare le sfide che il sistema della dialisi si trova ad affrontare. Si tratta di un sistema che, oltre a garantire la sopravvivenza di migliaia di pazienti, rappresenta un elemento chiave per l’eccellenza dell’intero sistema sanitario regionale. La dialisi, infatti, richiede una stretta collaborazione tra diversi attori: medici, infermieri, tecnici di laboratorio, farmacisti, e operatori amministrativi.Il confronto in corso non si limita a una semplice questione economica, ma si pone come un’opportunità per ripensare l’organizzazione e l’erogazione dei servizi di dialisi in Sicilia. Si tratta di un processo che richiede un approccio multidisciplinare e un dialogo aperto tra tutte le parti interessate. L’auspicio è che questo confronto possa portare a un accordo duraturo, in grado di garantire la sostenibilità e la qualità dei servizi di dialisi, e di tutelare il diritto alla salute dei pazienti. La comunità scientifica e le associazioni di pazienti attendono con trepidazione i risultati di questo impegno, sperando in una svolta positiva per il futuro del sistema.