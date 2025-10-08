Domenico Geraci: a Caccamo, un sacrificio per la legalità

Ventisette anni fa, il 8 ottobre 1998, Caccamo, cuore pulsante di una Sicilia segnata dal potere mafioso, perdeva Domenico Mico Geraci, figura chiave del sindacato UIL e simbolo di un’opposizione coraggiosa e scomoda.

La sua eliminazione, un agguato brutale consumatosi davanti alla sua abitazione, non fu un semplice omicidio, ma la repressione violenta di una voce che osava sfidare l’intreccio perverso tra criminalità organizzata, politica e silenzio omertoso.

L’eredità di Geraci, ripercorsa oggi attraverso un evento significativo presso l’istituto alberghiero locale, si configura come un monito e un’ispirazione per le nuove generazioni.

La giornata, intitolata “La legalità abbraccia la scuola”, ha visto la partecipazione di autorità, familiari e studenti, culminando nell’inaugurazione di una mostra dedicata all’impegno di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due martiri dello Stato che incarnano la lotta contro le mafie.

Interventi del magistrato Antonio Balsamo, della Procura generale della Cassazione, e del sindaco Franco Fiore, hanno sottolineato l’importanza di un impegno costante e di una memoria viva.

L’inchiesta che seguì l’omicidio, seppur gravata dalla tragica scomparsa dei presunti esecutori materiali – i sicari identificati ma poi anch’essi vittime della stessa violenza – ha fatto emergere i contorni di una rete di complicità.

I nomi dei fratelli Pietro e Salvatore Rinella, sospettati di aver agito su mandato di Bernardo Provenzano, boss storico di Cosa Nostra, sono rimasti impressi come sigilli di un sistema che permeava ogni livello della società.

La decisione di Geraci di candidarsi a sindaco di Caccamo, in una coalizione di centro sinistra, rappresentò un atto di coraggio estremo, un tentativo di rottura con un ordine costituito che vedeva la mafia come forza incontrastata.

La sua piattaforma politica, focalizzata sulla trasparenza, la giustizia sociale e la difesa dei diritti dei lavoratori, lo rese un obiettivo primario per coloro che trarre profitto dal mantenimento dello status quo.

L’evento ha visto la presenza del fratello di Geraci, Michele, e un messaggio sentito del figlio Giuseppe, avvocato, letto dalla dirigente scolastica Patrizia Graziano.

Giuseppe Geraci ha espresso la sua profonda convinzione nel ruolo cruciale della scuola come fucina di coscienza civile, luogo in cui i giovani possono sviluppare un senso di responsabilità, comprendere l’importanza della legalità e coltivare la capacità di opporsi all’ingiustizia.

La sua testimonianza sottolinea come l’istruzione rappresenti un’arma potente nella lotta contro la mentalità mafiosa, capace di instillare nei ragazzi i valori di onestà, rispetto e solidarietà.

Il suo appello è chiaro: la memoria di Domenico Geraci debba nutrire la formazione di cittadini consapevoli e attivi, pronti a erigere barriere invalicabili contro ogni forma di illegalità.

L’eredità di Geraci, quindi, non è solo un ricordo del passato, ma un imperativo per il futuro.