Duca di Salaparuta: Due Secoli di Storia, Arte e Sicilia

Un’identità radicata nel territorio, un racconto che va oltre il vino: è questo il cuore pulsante della rinnovata visione culturale di Duca di Salaparuta, un’azienda storica che celebra i suoi primi due secoli di vita con un progetto ambizioso e inedito. Più che una semplice ricorrenza, il 2025 segna l’inizio di un percorso di riscoperta e valorizzazione del legame profondo tra l’azienda, la costa siciliana che si estende da Bagheria ad Aspra, Mongerbino e Casteldaccia, e l’eredità culturale che la permea.Il Progetto Enoculturale non si limita a promuovere l’eccellenza vitivinicola, ma si configura come un vero e proprio ponte tra le tradizioni millenarie del territorio e le espressioni artistiche contemporanee. Si tratta di un’esplorazione poliedrica che intreccia fili apparentemente distanti: l’enologia, il cinema, la fotografia, la musica, il paesaggio, il racconto umano. L’obiettivo è restituire una narrazione complessa e vibrante della Sicilia, una Sicilia che non è solo sole e mare, ma un crogiolo di storie, passioni, talenti e contrasti.Al centro del progetto si colloca il docufilm “La Teoria dei Contrasti”, opera di Just Maria Films, guidata dalla regia di Carlo Loforti e prodotta con il sostegno di Duca di Salaparuta e dei Comuni di Bagheria e Casteldaccia. Il film, un viaggio emozionale attraverso le opere e le vite di figure emblematiche come Renato Guttuso, Mimmo Pintacuda, Ignazio Buttitta, Ferdinando Scianna e Giuseppe Tornatore, mette a confronto diverse generazioni di artisti, rivelando come il territorio abbia plasmato la loro visione del mondo e come, a loro volta, essi abbiano contribuito a definirne l’identità. Il docufilm non è solo un omaggio al passato, ma anche una riflessione sul presente e uno sguardo verso il futuro, interrogandosi sulle sfide e le opportunità che attendono la Sicilia.La strategia di comunicazione di Duca di Salaparuta si articola in una serie di eventi esclusivi, disseminati lungo l’arco estivo, che invitano il pubblico a immergersi in questo universo culturale. L’azienda si conferma partner strategico del MareFestival – Premio Troisi, a Salina, dove “La Teoria dei Contrasti” ha riscosso un grande successo. Segue la sponsorizzazione del Baarìa Film Festival, dedicato al cinema insulare, e la partecipazione al Cinema City, a Palermo, con una serata dedicata al docufilm, un’occasione unica per un pubblico più ampio. L’appuntamento culmina con la rassegna Palermo Classica, ospitata nella suggestiva cornice di Palazzo Chiaromonte – Steri, che arricchisce ulteriormente l’offerta culturale e rafforza il legame con il territorio.Duca di Salaparuta, con questo ambizioso progetto, non si pone semplicemente come produttore di vino, ma come custode di un patrimonio culturale inestimabile, aprendo un dialogo innovativo tra arte, territorio e comunità, e contribuendo a costruire un futuro di bellezza e ispirazione per la Sicilia. Il vino, in questo contesto, diviene il simbolo di un’eccellenza che affonda le sue radici in una storia millenaria e si proietta verso l’innovazione.