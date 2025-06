Energy: Crescita e Inclusione per i Bambini di Palermo

“Energy”: un’iniziativa di crescita comunitaria per i bambini di PalermoNell’impegno costante verso il benessere delle comunità urbane, l’istituto comprensivo Sperone Pertini di Palermo ha presentato “Energy”, un progetto biennale di inclusione sociale e sviluppo infantile, destinato ai residenti dei quartieri Sperone e Brancaccio. L’iniziativa, finanziata dalla fondazione Generali The Human Safety Net, si articola in un campo estivo gratuito, un servizio di supporto alla genitorialità e percorsi di orientamento dedicati sia ai bambini che ai loro genitori, affrontando le sfide e le opportunità di un contesto urbano complesso.Il progetto, frutto di una collaborazione sinergica con la fondazione Reggio Children, l’Ecomuseo Mare Memoria Viva e l’associazione Cuore che vede, rappresenta una risposta concreta alla carenza di servizi dedicati alla prima infanzia e al sostegno familiare in aree spesso marginalizzate. L’obiettivo primario è offrire un ambiente stimolante e sicuro per i bambini, promuovendo il loro sviluppo cognitivo, emotivo e sociale, e al contempo rafforzare il tessuto relazionale delle famiglie.”Energy” si propone come un ponte tra la scuola e il territorio, un luogo di incontro e di scambio, dove i bambini, dai 0 ai 6 anni, possono esprimere il proprio potenziale creativo e apprendere attraverso il gioco e l’esplorazione. Il campo estivo, in particolare, offrirà attività ludiche, laboratori didattici, esperienze all’aperto e incontri con esperti, favorendo l’apprendimento esperienziale e la scoperta del mondo circostante.L’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, Aristide Tamajo, ha sottolineato l’importanza di un approccio collaborativo tra istituzioni, scuole e associazioni per affrontare le difficoltà presenti nel territorio, evidenziando l’impegno dell’amministrazione a fianco delle famiglie, pur riconoscendo le complessità burocratiche che a volte rallentano i processi decisionali.Riccardo Acquaviva, responsabile comunicazione di Generali Country Italia, ha esplicitato la visione alla base del progetto: quella di fornire opportunità di crescita a tutti, con particolare attenzione a coloro che si trovano in condizioni di vulnerabilità, riconoscendo che investire nell’infanzia significa costruire un futuro più equo e sostenibile per l’intera comunità. “Energy” rappresenta una tappa fondamentale di un percorso consolidato, già avviato con successo a Napoli, e si configura come un modello di intervento innovativo, capace di generare un impatto positivo e duraturo sul territorio palermitano. La sua implementazione evidenzia una crescente consapevolezza dell’importanza di un approccio olistico all’educazione, che tenga conto non solo delle esigenze dei bambini, ma anche di quelle delle loro famiglie e della comunità nel suo complesso.