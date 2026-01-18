Eolie sotto pressione: emergenza meteo e misure precauzionali

L’emergenza meteo che investe le isole Eolie si traduce in una complessa gestione del territorio, con il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, che ha attivato un piano di misure precauzionali a seguito dell’allerta diramata dalla Protezione Civile regionale.

La decisione, volta a garantire la sicurezza di studenti e residenti, prevede la sospensione delle attività scolastiche per due giorni e la regolamentazione del traffico in alcune aree costiere, con ripercussioni anche sulla mobilità nell’isola di Vulcano.

La Protezione Civile, in stretto contatto con le autorità locali, ha elevato il livello di allerta, sollecitando un’azione tempestiva per mitigare i potenziali rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse.

Il Comune di Lipari ha risposto attivando il Centro Operativo Comunale (COC), un’unità di gestione crisi incaricata del monitoraggio continuo della situazione, dell’analisi dei dati provenienti da diverse fonti – stazioni meteorologiche, bollettini della Guardia Costiera, segnalazioni da parte della popolazione – e della coordinazione degli interventi necessari.

La mobilità marittima è pesantemente compromessa.

La forte agitazione del mare, generata dai venti impetuosi e dall’aumento delle onde, ha reso impraticabili alcuni tratti di mare, comportando l’annullamento di numerose corse verso le isole minori, con conseguenze significative per i collegamenti e l’approvvigionamento di beni essenziali.

Si prevede una ricaduta anche sull’economia locale, fortemente dipendente dal turismo marittimo.

Oltre alle misure immediate di sicurezza, l’amministrazione comunale sta valutando la necessità di predisporre piani di assistenza per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, disabili e famiglie con bambini piccoli, potenzialmente più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza.

Si sta inoltre attivando un canale di comunicazione dedicato per fornire aggiornamenti costanti alla cittadinanza, attraverso i social media, i canali radio locali e la diffusione di comunicati ufficiali.

La collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con altre forze dell’ordine è fondamentale per affrontare eventuali emergenze e garantire la sicurezza pubblica.

La priorità assoluta rimane la tutela della vita e dell’incolumità dei cittadini, in attesa che le condizioni meteorologiche si stabilizzino.