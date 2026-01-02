Etna: Lava in Valle del Bove, allerta arancione ma voli sicuri.

Un persistente e significativo flusso di lava continua a manifestarsi dalla bocca eruttiva situata nella Valle del Bove, alle pendici del monte Simone, a un’altitudine di circa 2.100 metri sul livello del mare.

L’attività vulcanica, che si sta sviluppando in un contesto geomorfologico aspro e desertico, lontano da aree densamente popolate, vede un progressivo avanzamento del fronte lavico, attualmente stimato a circa 1.420 metri di quota.

L’eruzione, seppur dirompente, si inserisce in un quadro di attività vulcanica complessa, tipica dell’Etna, un vulcano composito attivo da millenni.

La Valle del Bove, una depressione vulcanica a cavallo tra le pendici meridionali dell’Etna e il mare, rappresenta un’area particolarmente sensibile alle sollecitazioni interne del vulcano, agendo come un rilascio preferenziale per magmi generati in profondità.

La sua morfologia, plasmata da secoli di eruzioni e collassi, amplifica l’impatto visivo e la complessità interpretativa del fenomeno.

La lava emersa, caratterizzata da una composizione prevalentemente basaltica, si estende progressivamente, generando un paesaggio in continua trasformazione.

Le colate, guidate dalla gravità, si irradiano dal punto di emissione, modificando il terreno e creando nuove strutture laviche.

L’osservazione del fronte lavico è cruciale per comprendere le dinamiche dell’eruzione e prevedere la sua evoluzione.

Parallelamente all’attività effusiva, i dati forniti dal Volcano Observatory of the Aeolian Islands (VONA) indicano un allerta di Livello Arancione.

Questo livello, intermedio nella scala di allarme vulcanica, segnala un aumento dell’attività eruttiva e potenziali rischi per l’aviazione.

Nonostante l’allerta, le condizioni meteorologiche attuali e le caratteristiche della colata non interferiscono con le operazioni presso l’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, garantendo la continuità dei voli.

Tuttavia, la costante sorveglianza è essenziale per monitorare l’evoluzione dell’eruzione e adattare le misure di sicurezza in base alle necessità, tenendo conto che l’attività vulcanica dell’Etna è un sistema dinamico e imprevedibile, strettamente legato ai processi geofisici che avvengono nelle profondità della Terra.

Il VONA, attraverso un sistema di monitoraggio continuo (sismico, geodetico, gas, immagini satellitari), fornisce aggiornamenti in tempo reale per la comunità scientifica e le autorità competenti.