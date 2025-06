Exempla Moralia: Splendori tessili e storie siciliane del ‘600

La Fondazione Sicilia ha recentemente offerto al pubblico una straordinaria finestra sulla ricchezza artistica e culturale del XVII secolo siciliano con la mostra “Exempla Moralia”, un’esposizione dedicata agli arazzi di pregio provenienti da Palazzo Mazzarino. L’evento, curato da Maurizio Vitella, ha trasceso la semplice esposizione di opere d’arte, configurandosi come un’occasione per approfondire un capitolo significativo della storia dell’artigianato tessile e della committenza aristocratica dell’epoca.L’importanza della mostra è stata amplificata dalla pubblicazione di un catalogo, edito da Torri del Vento, presentato in solenne cornice a Palazzo Branciforte. Il volume, arricchito da una prefazione di Maria Concetta Di Natale, presidente di Fondazione Sicilia, raccoglie i contributi di un team di esperti, tra cui Maurizio Vitella, Federica Borgh, Maurizio Massimo Bianco, Emma Vitale, Giovanni Travagliato, Domenico Ciccarello, Girolamo Andrea Gabriele Guadagna, Ciro D’Arpa, Luisa Chifari, Roberta Civiletto e Roberta Martorana, ciascuno dei quali ha contribuito a svelare le intricate sfumature artistiche, storiche e sociali che permeano queste opere.Gli arazzi, acquisiti tramite asta privata nel 1964, non sono semplici decorazioni parietali, ma veri e propri “exempla moralia”, ovvero esempi edificanti tratti dalla letteratura classica, in particolare dalle *Metamorfosi* di Ovidio. Ogni scena, realizzata interamente da abili tessitori uomini, richiedeva un anno di intenso lavoro, testimoniando la dedizione e la maestria delle maestranze siciliane. I motivi decorativi, intrisi di simbolismo, si fondono con figure emblematiche che incarnano archetipi universali: Narciso, riflesso dell’amore smodato per sé; Atteone, punito per la sua curiosità oltre i limiti; Icaro, vittima della propria ambizione sfrenata; e Aiace, esempio di resilienza e tenacia.La ricerca storica, affiancata all’analisi stilistica, ha permesso di ricostruire le identità dei protagonisti dietro a queste opere: Andrea Bolognese, il ricamatore, e Gerardo Astorino, pittore e architetto, ideatore dei moduli decorativi e delle iconografie. Il progetto fu commissionato da Giovanna Flavia Branciforti e Lanza, vedova del conte Giovanni Branciforti e Barresi, figura di spicco nell’aristocrazia siciliana, la cui committenza testimonia la volontà di celebrare un ideale di bellezza e virtù attraverso un’arte raffinata e complessa.Oltre agli arazzi principali, “Exempla Moralia” ha offerto un panorama più ampio dell’arte tessile siciliana del XVII secolo, includendo opere come il grande arazzo raffigurante Coriolano che rifiuta la richiesta di pace, realizzato su disegni del pittore Vincenzo La Barbera, ulteriore esempio dell’elevato livello di competenza raggiunto dalle botteghe artistiche dell’epoca. La mostra si configura dunque come un prezioso contributo alla riscoperta del patrimonio artistico siciliano, invitando a una riflessione più ampia sul ruolo della committenza, la trasmissione del sapere artigianale e la capacità dell’arte di interpretare e veicolare valori morali e ideali estetici.