Famiglia bloccata sull’Etna: salvati dai soccorsi alpini

Nel cuore pulsante del vulcano attivo più alto d’Europa, un’emergenza si è dipanata ieri sera, mettendo a dura prova la professionalità e la prontezza dei soccorritori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi.

Una famiglia di turisti svizzeri, ignara dell’impetuosa furia della natura, si è trovata improvvisamente intrappolata da una violenta bufera di neve mentre si avviava verso il Rifugio Sapienza, incastonata nelle pendici etnee, in prossimità dei suggestivi Crateri Silvestri.

L’allarme, tempestivo, è giunto al titolare della struttura ricettiva, il quale, preoccupato per i suoi ospiti, ha immediatamente allertato le autorità.

La situazione si è rivelata subito critica: la strada, rapidamente invasa da un manto nevoso di eccezionale spessore, attestatosi in oltre un metro e mezzo, rendeva impossibile l’accesso in fuoristrada.

I militari, consapevoli della gravità del contesto e della necessità di agire con tempestività, hanno dovuto abbandonare il proprio veicolo, intraprendendo un percorso a piedi attraverso l’impervio terreno innevato.

Il soccorso, eseguito in stretto coordinamento con la Prefettura di Catania e il Centro Coordinamento Soccorsi – organismo cruciale per la gestione delle emergenze legate a fenomeni meteorologici avversi e rischi idrogeologici che interessano la provincia – ha richiesto un notevole sforzo fisico e tecnico.

La famiglia, composta da tre persone, inclusa una bambina di soli quattro anni, era visibilmente scossa e manifestava i primi segni di ipotermia, una condizione potenzialmente pericolosa in ambiente montano, esacerbata dalla bassa temperatura e dall’umidità.

La priorità è stata quella di stabilizzare le condizioni dei tre passeggeri, provvedendo a proteggerli con ulteriore abbigliamento termico per limitare la perdita di calore corporeo.

Successivamente, i soccorritori, con determinazione e competenza, hanno guidato la famiglia attraverso la fitta coltre di neve fino al punto in cui era possibile il recupero con i fuoristrada di supporto.

L’intervento, oltre a dimostrare l’efficienza dei soccorsi alpini, sottolinea l’importanza di una pianificazione accurata e di un monitoraggio costante delle condizioni meteorologiche in aree montane, come l’Etna, dove la natura può manifestarsi in forme inaspettate e potenzialmente pericolose.

L’episodio serve anche da monito per tutti i visitatori, ricordando la necessità di informarsi sulle previsioni meteo e di essere adeguatamente preparati ad affrontare eventuali imprevisti durante le escursioni in montagna.