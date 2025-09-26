Flotta per Gaza: Sfida Umanitaria Contro il Blocco e i Crimini di Guerra

Oltre il Silenzio: Una Flotta Civile per Gaza – Sfida al Blocco e Denuncia dei Crimini di GuerraDa Catania, un atto di sfida umanitaria e civile si appresta a solcare le acque del Mediterraneo: una flotta di imbarcazioni, coordinata da Thousand Madleens to Gaza e Freedom Flotilla Coalition e resa pubblica tramite il sindacato USB, intraprende un viaggio simbolico e concreto verso Gaza.

La partenza, prevista per il 27 alle ore 17:00 dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti, rappresenta una risposta diretta all’immobilismo dei governi e una denuncia esplicita del blocco illegale imposto da Israele alla Striscia di Gaza.

Questa iniziativa, molto più di una semplice spedizione, è un atto di disobbedienza civile volta a illuminare i meccanismi che rendono sostenibile un sistema di oppressione e a esporre pubblicamente le responsabilità intrinseche ai crimini di guerra perpetrati.

La mobilitazione di cittadini da tutto il mondo si fa ancora più urgente in un contesto internazionale che troppo spesso assiste, con apparente indifferenza, a violazioni del diritto internazionale e a sofferenze inaccettabili.

Prima della partenza, una conferenza stampa, prevista per le ore 14:30, offrirà l’opportunità di approfondire le motivazioni di questa missione, illustrare le intenzioni dei partecipanti e fornire dettagli concreti sul percorso e le sfide che attendono la flotta.

L’obiettivo primario è quello di attrarre l’attenzione globale, sollevando interrogativi cruciali sulla legalità e l’umanità del blocco di Gaza e promuovendo una riflessione più ampia sui diritti fondamentali e sulla responsabilità collettiva di agire contro l’ingiustizia.

La flotta si configura, quindi, come un canale di comunicazione diretto, un ponte umano che mira a superare le barriere politiche e mediatiche, portando la voce di chi soffre direttamente alle coscienze del mondo.