Fondo Saccà: Arresto e indagini per la morte di Mario Molinaro

Un’inquietante vicenda si è dipanata a Fondo Saccà, nel contesto del progetto Capacity, con l’arresto di un uomo e l’indagine a carico di un altro, in seguito al decesso del settantatreenne Mario Molinaro.

La scoperta del corpo, avvenuta tre giorni fa, ha scosso la comunità e ha dato il via a un’indagine complessa, orchestrata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla squadra mobile.

Inizialmente ipotizzato come suicidio, l’ipotesi è stata rapidamente smentita dagli investigatori, che, attraverso un’analisi meticolosa della scena del crimine e i primi accertamenti, hanno individuato elementi che suggeriscono un intervento esterno.

La presenza di una pompa in gomma, avvolta ripetutamente attorno al collo della vittima, ha indirizzato le indagini verso una ricostruzione che esclude l’autodistruzione.

La Procura, guidata dalla sostituta Giorgia Spiri, ha formalmente iscritto nel registro degli indagati due individui: un sessantatreenne di origine catanese, destinatario di un provvedimento di fermo con l’accusa di omicidio, e un settantaseienne, sospettato di favoreggiamento.

L’uomo fermato è stato sottoposto a un interrogatorio in Questura, alla presenza del magistrato e del suo legale, l’avvocato Antonio Centorrino.

L’altro indagato, assistito dall’avvocato Giovanni Calamoneri, è al vaglio degli inquirenti per possibili azioni volte a ostacolare le indagini.

Le indagini si concentrano ora sulla ricostruzione delle dinamiche che hanno portato alla morte di Molinaro e sull’identificazione del movente.

La Procura ha disposto un’autopsia, con l’obiettivo di stabilire con certezza la causa del decesso e di chiarire eventuali dettagli cruciali per l’accertamento della verità.

Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili a ricostruire gli eventi che hanno preceduto la tragica scoperta.

Mario Molinaro, vedovo e da tempo residente da solo in una delle casette del progetto Capacity, era una figura conosciuta nella comunità.

La preoccupazione dei vicini, che non avevano ricevuto notizie da giorni, ha portato all’allarme e al tragico ritrovamento.

L’evento ha riacceso i riflettori sulle dinamiche sociali e sulla vulnerabilità delle persone che vivono in contesti di fragilità, sollevando interrogativi sulla necessità di rafforzare i sistemi di supporto e di prevenzione.

L’inchiesta è ancora in corso e si preannuncia complessa, con l’obiettivo primario di fare luce sulla verità e assicurare alla giustizia i responsabili di questo drammatico evento.