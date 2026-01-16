Frana su SP12: Niscemi isolata, emergenza e timori per l’agricoltura.

Un evento franoso ha compromesso la percorribilità della strada provinciale 12, cruciale collegamento tra Niscemi e la statale Gela-Catania, rendendola inagibile dalla notte scorsa.

La frana, estesa lungo l’intero costone roccioso, rappresenta un’emergenza che interseca infrastrutture, economia e sicurezza della comunità.

Il sindaco Massimiliano Conti descrive la situazione come particolarmente grave, sottolineando l’immediata necessità di interventi di emergenza per stabilizzare il versante e mitigare i rischi di ulteriori cedimenti.

L’evento non è isolato; la memoria di una precedente frana nella stessa area riemerge, sollevando interrogativi sulle dinamiche geologiche sottostanti e sull’efficacia delle precedenti misure di prevenzione.

L’impatto socio-economico è significativo.

La SP12 costituisce un’arteria vitale per il tessuto produttivo locale, in particolare per il settore agricolo, pilastro dell’economia di Niscemi.

L’impossibilità di accedere alle proprietà coltivate mette a rischio il raccolto, i mezzi di sussistenza e la catena di approvvigionamento alimentare.

Agricoltori e produttori locali si trovano di fronte a una situazione di incertezza, con ripercussioni potenzialmente pesanti sul reddito e sull’occupazione.

La SP12 non è solo una strada, ma un nodo cruciale nella rete viaria che collega Niscemi ai centri di Gela e alla statale 117 bis in direzione Catania, snodo strategico per il traffico merci e persone.

L’interruzione di questo collegamento impone deviazioni complesse e appesantisce il carico sulla rete stradale alternativa, con conseguenti ritardi e disagi per la mobilità.

L’accaduto richiede un’analisi approfondita delle cause scatenanti, che potrebbero essere riconducibili a una combinazione di fattori naturali, come la morfologia del territorio, la composizione geologica del suolo e le precipitazioni intense, e di fattori antropici, come l’urbanizzazione selvaggia, l’alterazione degli equilibri idrogeologici e la mancanza di adeguati sistemi di drenaggio.

La priorità assoluta è la sicurezza delle persone, con l’implementazione di un monitoraggio costante del versante e l’eventuale predisposizione di aree di evacuazione.

Parallelamente, è necessario avviare un piano di interventi strutturali, mirato a consolidare il terreno, realizzare opere di contenimento e ripristinare la viabilità in tempi rapidi e in sicurezza, garantendo al contempo la sostenibilità ambientale e la resilienza del territorio.

L’evento rappresenta una sfida complessa, che esige una risposta coordinata tra enti locali, istituzioni scientifiche e comunità, con l’obiettivo di proteggere il territorio e il suo patrimonio umano.