Fratelli d’Italia a Lampedusa: sul campo per capire l’emergenza migranti

Una significativa rappresentanza di parlamentari di Fratelli d’Italia, guidata dalla deputata Arianna Meloni e composta dalle figure apicali dei gruppi parlamentari Camera e Senato – Galeazzo Bignami e Lucio Malan – insieme ai responsabili di dipartimento Giovanni Donzelli, Francesco Filini e Sara Kelany, e ai vicepresidenti Augusta Montaruli, Salvatore Sallemi e Marco Scurria, unitamente al senatore Raoul Russo, ha effettuato una visita a Lampedusa. L’iniziativa mira a comprendere direttamente la complessità della gestione dei flussi migratori e le sfide che l’isola, punto cruciale dell’emergenza umanitaria nel Mediterraneo, si trova ad affrontare.L’incontro si è svolto presso il Municipio, in una sede offerta dal sindaco Filippo Mannino, con l’obiettivo di analizzare l’andamento degli sbarchi e valutare le condizioni operative dell’hotspot di contrada Imbriacola, attualmente gestito dalla Croce Rossa Italiana (Cri) dal 2022, sotto l’amministrazione del governo Meloni. La presenza dei parlamentari testimonia l’attenzione del partito verso un tema particolarmente sensibile e di rilevanza strategica per il Paese.Le cifre che emergono dall’analisi dei dati relativi all’hotspot di Imbriacola, da giugno 2023 a maggio 2024, sono emblematiche dell’intensità del fenomeno migratorio. Oltre 144.641 persone sono state accolte nella struttura in questo arco temporale, evidenziando la portata dell’impegno richiesto alle istituzioni e alle organizzazioni umanitarie. Particolarmente significativa è l’accelerazione dei flussi registrata nel primo quinquennio del 2025: 18.035 individui sono giunti a Lampedusa, segnando un incremento del 25,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando l’accoglienza si era fermata a 14.393 persone.Questo aumento non è semplicemente una variazione statistica, ma riflette dinamiche complesse, quali l’instabilità geopolitica nei paesi di origine dei migranti, le condizioni economiche precarie, i cambiamenti climatici e le crescenti pressioni demografiche. La visita dei parlamentari di Fratelli d’Italia si inserisce in un contesto di crescente dibattito sulle politiche migratorie, con l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci per gestire i flussi, garantire la sicurezza dei confini e offrire un’accoglienza dignitosa, nel rispetto dei diritti umani e delle normative internazionali. L’iniziativa mira inoltre a focalizzare l’attenzione sulle necessità di rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito, promuovendo lo sviluppo economico e sociale per affrontare le cause profonde della migrazione. L’analisi approfondita della situazione lampedusana, condotta direttamente sul campo, rappresenta un tassello fondamentale per orientare le future scelte di politica migratoria del governo, al fine di affrontare una sfida globale che richiede risposte coordinate ed equilibrate.