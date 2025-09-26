Giardino della Pace: un’oasi di memoria e riconciliazione in Sicilia

Nel cuore della Sicilia occidentale, a cavallo tra Caltabellotta e Ribera, si erge ora il Giardino della Pace, un’oasi contemplativa incastonata nel belvedere del Castello di Poggiodiana.

Questo nuovo spazio, più che un semplice giardino, è una stratificazione di significati che intrecciano arte, paesaggio e memoria storica, incarnando un profondo messaggio di riconciliazione e dialogo interculturale.

Il nome evoca la Pace di Caltabellotta, un accordo cruciale del 1302 che pose fine alla sanguinosa Guerra del Vespro, un conflitto che aveva lacerato la Sicilia per anni, contrapponendo il regno angioino e quello aragonese.

Un evento che ha lasciato tracce profonde nell’identità siciliana, segnando un punto di svolta nella sua complessa storia.

Il giardino si fa dunque custode di questo ricordo, un invito a riflettere sulle conseguenze della violenza e sull’importanza del perdono.

Il progetto, parte integrante dell’iniziativa europea “Gardens of Peace”, promossa da Art e Jardins | Hauts-de-France, si inserisce in un percorso iniziato nel 2018 che ha dato vita a una rete di oltre trenta giardini in luoghi simbolici in tutta Europa.

L’obiettivo di questa rete è creare spazi dedicati alla riflessione sulla pace, promuovendo il dialogo tra culture diverse e stimolando una comprensione intergenerazionale.

Il Giardino della Pace agrigentino non è quindi un’entità isolata, ma un anello cruciale in una catena di iniziative che mirano a costruire un futuro più pacifico e inclusivo.

La sua realizzazione, che ha visto la collaborazione di artisti, architetti e studenti, testimonia un impegno collettivo verso la promozione dei valori universali.

In particolare, la partecipazione degli studenti della facoltà di Architettura dell’Università di Palermo ha infuso nel progetto una freschezza e una sensibilità contemporanea, garantendo che il giardino non fosse solo un tributo al passato, ma anche un luogo di ispirazione per le nuove generazioni.

La sua concezione è volta a favorire la contemplazione e la condivisione, invitando i visitatori a immergersi in un’atmosfera di serenità e a riflettere sulle sfide del nostro tempo.

Questo nuovo giardino si configura come un tassello fondamentale del programma “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, arricchendo il territorio con un luogo di straordinaria bellezza e significato.

Maria Teresa Cucinotta, presidente della Fondazione Agrigento 2025, sottolinea l’importanza di questo spazio come simbolo della capacità di un territorio di trasformare il dolore in speranza, la divisione in dialogo, e la memoria in un invito costante alla pace.

Più che un giardino, un monito e un’opportunità.