Gibellina Capitale Arte: Memoria, Resilienza e un Futuro da Costruire

Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026: un’eco dal futuro, radicata nella memoria.

L’evento, intitolato “Portami il futuro”, si dispiega nell’arco del 2026, segnando un profondo omaggio al sisma del 1968 che sconvolse la Valle del Belìce e, simbolicamente, la stessa identità della comunità gibellinese.

Più che una semplice inaugurazione, si tratta di un’attivazione culturale complessa, un ecosistema artistico costruito attorno al ricordo, alla resilienza e alla visione di un orizzonte condiviso.

Il progetto, promosso dalla Regione Siciliana, sostenuto dal Comune di Gibellina, dal Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao e dalla Fondazione Orestiadi, è guidato dal direttore artistico Andrea Cusumano, affiancato dai co-curatori Cristina Costanzo ed Enzo Fiammetta, e coordinato da Antonio Leone.

L’approccio curatoriale si distanzia dalla tradizionale concezione di mostra, declinando l’arte contemporanea come pratica performativa, spazio di ricerca e laboratorio di relazioni.

Non si tratta solo di esporre opere, ma di generare un dialogo continuo tra artisti, comunità e territori, stimolando la riflessione critica e promuovendo la partecipazione attiva.

“Portami il futuro” ambisce a trasformare Gibellina in un crocevia culturale mediterraneo, un nodo cruciale in una rete più ampia che coinvolge i comuni della Valle del Belìce, la provincia di Trapani e un partenariato internazionale.

Il focus non è la mera esposizione artistica, bensì la costruzione di un’identità collettiva, fondata sulla centralità della persona e sull’affermazione del diritto inalienabile all’arte e alla cultura come strumenti di emancipazione e crescita.

L’evento si configura come un atto di rigenerazione, un tentativo di riappropriazione del futuro attraverso la memoria del passato.

Le prime due giornate inaugurali offrono un assaggio di questa visione: un percorso articolato tra mostre, residenze artistiche, performance, progetti educativi e momenti di studio, ognuno dei quali intende stimolare un’esperienza sensoriale e intellettuale.

L’apertura della mostra “Colloqui: Carla Accardi, Letizia Battaglia, Renata Boero, Isabella Ducrot, Nanda Vigo” presso la Fondazione Orestiadi, pone in dialogo figure chiave della storia culturale gibellinese, creando un ponte generazionale e offrendo spunti di ispirazione per le nuove leve.

L’esposizione “Dal Mare: dialoghi con la città frontale” al Teatro di Pietro Consagra, con le opere di Masbedo e Adrian Paci, invita a una riflessione profonda sul Mediterraneo come spazio di incontro, conflitto e possibilità, un orizzonte politico ed esistenziale che definisce l’identità della regione.

Il concerto de La Banda del Sud, progetto del Ministero della Cultura, suggella la giornata inaugurale con una celebrazione della musica popolare del Sud, mentre il giorno successivo si apre il progetto “Generazione Sicilia”, con l’installazione “Austerlitz” di Daniele Franzella nell’ex Chiesa di Gesù e Maria, e la collettiva dedicata alla Collezione Elenk’Art al MAC.

La conclusione, con il concerto di Max Gazzè e Calabria Orchestra e lo spettacolo pirotecnico “Città di Tebe”, non è un semplice addio, ma un sigillo che racchiude l’energia e la promessa di un percorso culturale intenso e partecipativo, un futuro che si fa largo tra le macerie del passato, illuminato dalla creatività e dalla resilienza di una comunità.