Gibellina: Quando l’Arte Trasforma il Trauma in Bellezza

L’affermazione che Gibellina possa essere definita capitale dell’arte contemporanea risuona come un’inattesa metamorfosi, un’alchimia che trasforma il trauma di una catastrofe naturale in un fertile terreno per la creazione artistica.

È un’intuizione a cui Renata Boero, figura maestrale dell’arte italiana con i suoi novant’anni di carriera, ha assistito in prima persona, partecipando alle celebrazioni inaugurali.

La sua presenza, unitamente a quella di altre artiste di spicco come Carla Accardi, Letizia Battaglia, Isabella Ducrot e Nanda Vigo, arricchisce la mostra “Colloqui”, curata e inaugurata dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e che offre un’occasione unica per riflettere sul rapporto tra memoria, territorio e creazione.

La storia di Gibellina e dell’arte è profondamente intrecciata con la figura di Ludovico Corrao, sindaco visionario che, di fronte alla devastazione del terremoto, non si limitò a ricostruire edifici, ma a ripopolare il luogo con un’inattesa fioritura artistica.

Fu Corrao a intuire il potenziale creativo di Renata Boero, invitandola a collaborare a un progetto che avrebbe segnato un punto di svolta sia per l’artista che per la comunità siciliana.

Boero rievoca con emozione il suo primo viaggio a Gibellina, un’esperienza resa possibile dall’amico scultore Pietro Consagra.

“Mi dissero che stavano facendo cose belle in Sicilia,” ricorda, “e accolsi l’invito.

” L’iniziativa che le fu proposta fu la progettazione di un “prisente”, un elemento distintivo dell’identità artistica di Gibellina: un lungo drappeggio ricamato, un omaggio a tradizioni secolari reinterpretate in chiave contemporanea.

Quel che doveva essere una breve visita si trasformò in un’intensa permanenza di tre mesi.

Il rapporto tra l’artista milanese e le donne di Gibellina si rivelò un’alchimia creativa, un’esperienza di scambio e di apprendimento reciproco.

Insieme, diedero vita a un imponente arazzo di dimensioni monumentali (200×585 cm), un’opera che incarnava la resilienza della comunità e la potenza dell’arte come strumento di ricostruzione e di espressione culturale.

La sua presentazione alla Biennale di Venezia nel 1993 consacrò Gibellina come luogo di produzione artistica di rilevanza internazionale, dimostrando come la tragedia, se elaborata attraverso la creatività, possa generare bellezza e speranza.

La collaborazione con le donne di Gibellina non fu solo un’impresa artistica, ma un atto di profonda connessione umana, un esempio di come l’arte possa abbattere le barriere geografiche e culturali, creando ponti tra persone e comunità.