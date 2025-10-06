Giovani siciliani snobbano i concorsi: stipendi troppo bassi.

L’immagine di stipendi regionali siciliani particolarmente allettanti, spesso percepita nell’immaginario collettivo, necessita di una revisione critica alla luce delle attuali dinamiche del mercato del lavoro.

Un fenomeno preoccupante sta emergendo: un tasso significativo di giovani vincitori di concorsi pubblici regionali sta declinando le offerte di impiego, un segnale tangibile di una crisi di attrattiva che rischia di compromettere la funzionalità dell’amministrazione.

L’assessore regionale alla Funzione Pubblica, Andrea Messina, ha evidenziato come, negli ultimi bandi, circa un terzo dei candidati idonei si sia sottratto all’assunzione, un dato che si è ripetuto sia nell’anno corrente che nell’anno precedente.

Questo rifiuto non concerne il concetto di stabilità lavorativa, desiderato anche dai giovani, ma piuttosto la dimensione economica dell’offerta regionale.

Lo stipendio tabellare, il salario di base previsto per i dipendenti pubblici, si è rivelato insufficiente a garantire un tenore di vita adeguato, soprattutto in un contesto economico caratterizzato da crescenti costi della vita e aspettative salariali più elevate.

La situazione, emersa con particolare acuità nell’ambito dei 200 nuovi assunti, è sintomatica di un problema strutturale che richiede interventi mirati.

L’attrattività di un’istituzione come la Regione Siciliana si misura non solo in termini di prestigio o di stabilità, ma anche e soprattutto in termini di retribuzione.

L’attuale divario tra gli stipendi regionali e quelli offerti da enti paragonabili, come l’Agenzia delle Entrate o l’INPS, sta spingendo i giovani talenti verso opportunità più remunerative.

La sfida che si pone è dunque quella di un riallineamento tabellare, ovvero di un adeguamento degli stipendi regionali a livelli più competitivi.

Tale operazione non è solo una questione economica, ma un investimento nel capitale umano, fondamentale per garantire l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici.

Ignorare questa tendenza comporterebbe, nel breve e medio termine, una progressiva desertificazione delle risorse umane, con conseguenze negative per l’intera comunità siciliana.

Il futuro dell’amministrazione regionale dipende dalla capacità di offrire un’offerta salariale attraente, in grado di competere con le opportunità presenti sul mercato del lavoro e di trattenere i giovani professionisti che rappresentano il motore della crescita e dell’innovazione.