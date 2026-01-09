Giuseppe Di Matteo: la memoria come arma contro la mafia

L’eredità di Giuseppe Di Matteo, quattordicenne strappato alla vita in un atto di indicibile barbarie, continua a risuonare come un monito e una chiamata all’azione.

Il Giardino della Memoria, nato sulle macerie del bunker di contrada Giambascio, dove il suo corpo fu dissolto nell’acido, è più di un luogo di commemorazione: è il cuore pulsante di un impegno civile che mira a disarticolare le radici profonde dell’omertà, quel silenzio compiacente che nutre la mafia.

L’omicidio di Giuseppe Di Matteo, tragica conclusione di un sequestro di 779 giorni, segnò un punto di svolta nella coscienza collettiva siciliana e nazionale.

Non fu un evento isolato, ma l’esplosione di una brutalità che aveva bisogno di essere riconosciuta, di essere combattuta con un’arma più potente della violenza: la legalità.

La sua morte scosse l’immobilismo, innescando una rivoluzione culturale che ha progressivamente eroso la potenza intimidatoria delle organizzazioni criminali, pur senza cancellarle definitivamente.

Il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, durante la cerimonia commemorativa, ha sottolineato come la lotta alla mafia non possa prescindere dall’educazione delle nuove generazioni.

È attraverso i valori della legalità, instillati fin dalla giovane età, che si può costruire un futuro libero dal giogo mafioso.

L’impegno dei docenti, in questo senso, assume un ruolo cruciale, rappresentando un investimento a lungo termine per la democrazia.

Tuttavia, la sfida più ardua risiede nella cosiddetta “zona grigia”, un’area nebulosa abitata da coloro che, per opportunismo o paura, si sottraggono a una chiara presa di posizione.

Questi individui, testimoni passivi della violenza mafiosa, contribuiscono, con il loro silenzio, a perpetuare un clima di sospetto e di diffidenza.

La loro omissione è tanto pericolosa quanto l’azione diretta dei criminali, perché alimenta la cultura dell’impunità e ostacola le indagini.

La vera sconfitta della mafia non si ottiene solo attraverso le operazioni di polizia e i processi giudiziari, ma soprattutto attraverso la rottura del patto di omertà.

È necessario creare un ambiente in cui la denuncia non sia vista come un atto di slealtà, ma come un gesto di responsabilità civica.

La memoria di Giuseppe Di Matteo ci ricorda che la lotta alla mafia è una responsabilità condivisa, che coinvolge l’intera comunità e che richiede un impegno costante e coraggioso.

Solo così si potrà onorare la sua memoria e costruire un futuro in cui la legalità prevalga sulla sopraffazione.

Il Giardino della Memoria, in questo contesto, si configura come un laboratorio di coscienza, un luogo di incontro e di riflessione dove coltivare i semi della speranza e alimentare la determinazione a non arrendersi mai.