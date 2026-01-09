Giuseppe Di Matteo: trent’anni di memoria e lotta alla mafia.

Trent’anni.

Un numero che, per chi ha vissuto il trauma, si piega, si dilata, perde il significato lineare del tempo.

Non sono passati trent’anni, ma un’eco continua, un dolore sospeso che si ripresenta ogni volta che il ricordo si fa vivo.

Un fardello da portare con sé, giorno dopo giorno, un’eredità di sofferenza che si tramanda non con parole, ma con la presenza silenziosa della memoria.

Giuseppe Di Matteo, un nome inciso nella storia della lotta alla mafia, un volto di bambino che incarna la fragilità e la resilienza.

Non fu un eroe nel senso convenzionale del termine, ma una vittima innocente, un testimone scomodo che, con la sua giovane esistenza, rivelò le trame oscene di un potere criminale radicato.

Il suo sequestro, protratto per quasi due anni, fu un atto di barbarie volto a intimidire e a zittire una comunità intera.

Il ricordo più vivido, paradossalmente, si mescola alla gioia di un compleanno.

Un giorno di festa spezzato per sempre, un’immagine sbiadita da un dolore lancinante.

La fratellanza, la spensieratezza dell’infanzia, il calore di un legame spezzato brutalmente.

Un’immagine che Nicola Di Matteo, fratello di Giuseppe, porta con sé, un monito costante della perdita e dell’ingiustizia.

Il sequestro, la prigionia nel casolare di contrada Giambascio, un luogo che da allora è diventato simbolo di un’epoca buia.

Centottanta giorni trascorsi in cattività, un tempo interminabile segnato dalla paura e dall’incertezza.

Un luogo che incarna la violenza e la disumanità di un’organizzazione criminale che ha osato sfidare lo Stato.

L’omicidio, la dissoluzione del corpo in acido, un atto finale di ferocia e depravazione che ha scosso profondamente l’opinione pubblica.

Un tentativo disperato di cancellare le tracce di un bambino che aveva visto troppo, che sapeva troppo.

Un crimine efferato che ha lasciato un segno indelebile nella coscienza collettiva.

Giuseppe Di Matteo non è solo una vittima della mafia, ma un simbolo della lotta per la legalità, un monito costante per le future generazioni.

La sua storia ci ricorda che la giustizia non può essere rimandata, che la memoria dei caduti deve essere preservata, che la lotta contro la criminalità organizzata è una responsabilità di tutti.

Il suo nome, sussurrato con rispetto e dolore, risuona come un grido di speranza e di impegno per un futuro più giusto e sicuro.

Non dimenticare, ricordare, agire.

Questo il lascito di Giuseppe Di Matteo.