Hashish nel Mediterraneo: Sventata Rete Traffico Italia-Tunisia

Operazione “Mare Nostrum”: Smantellata Rete di Traffico Internazionale di Hashish tra Italia e TunisiaUn’operazione congiunta, denominata “Mare Nostrum”, ha portato all’arresto di cinque cittadini tunisini e allo smantellamento di una sofisticata organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di hashish, con ramificazioni tra le coste della provincia di Trapani e la Tunisia.

L’intervento, coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotto dalla Polizia di Trapani, dalla Guardia di Finanza e con il supporto del Servizio Centrale Operativo, ha evidenziato la crescente complessità delle rotte illecite nel Mediterraneo.

L’indagine, sviluppatasi nell’ambito dei controlli sull’immigrazione irregolare e sul traffico di stupefacenti, ha preso avvio da un’attività di monitoraggio delle imbarcazioni che solcano le acque internazionali.

Un gommone, equipaggiato con un motore potente e capace di navigare in condizioni di mare avverse, è stato individuato in prossimità di Marsala.

La sua traiettoria ha subito l’attenzione del reparto operativo aeronavale delle Fiamme Gialle di Palermo, che, tramite sofisticati sistemi radar, ne ha seguito i movimenti fino a quando non ha incontrato un peschereccio tunisino.

L’osservazione meticolosa dei finanziari ha permesso di assistere a un trasferimento di “colli” di grandi dimensioni dal peschereccio al gommone, un’operazione volta a occultare la merce illegale e a eludere i controlli delle autorità.

Il gommone, ritenendo di aver eluso la sorveglianza, ha fatto rotta verso la costa marsalese.

Tuttavia, le Fiamme Gialle aeronavali hanno mantenuto una sorveglianza costante, culminata in un inseguimento ad alta velocità in acque territoriali.

Nel tentativo di sfuggire al blocco, il conducente del gommone ha compiuto un gesto disperato, gettando in mare parte del carico.

Un intervento tempestivo dei finanzieri ha permesso il recupero dei pacchi, rivelando una quantità ingente di hashish: oltre 160 chilogrammi.

Parallelamente, la Guardia di Finanza ha proceduto al controllo del peschereccio, che, a sua volta, ha tentato una rocambolesca fuga, abbandonando in mare undici colli contenenti ulteriori 600 chilogrammi di hashish.

La fuga si è conclusa a breve distanza dalle coste tunisine, quando le forze dell’ordine hanno preso il controllo dell’imbarcazione.

L’operazione ha complessivamente portato al sequestro di 670 chilogrammi di hashish, una quantità significativa che testimonia la portata dell’organizzazione criminale smantellata.

Il Gip del Tribunale di Trapani ha convalidato il provvedimento restrittivo, disposta la custodia cautelare in carcere per quattro dei cinque arrestati.

Il quinto, membro dell’equipaggio del peschereccio, è stato sottoposto alla misura di allontanamento dal territorio nazionale e trasferito al CPR di Milo.

L’evento sottolinea l’importanza della cooperazione internazionale e dell’impiego di tecnologie avanzate per contrastare efficacemente il traffico di droga nel Mediterraneo, un fenomeno che incide sulla sicurezza e sullo sviluppo economico delle comunità costiere.