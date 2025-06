Il *Bayesian* riemerge: fine di un’operazione complessa e delicata.

Dopo quasi un anno di immersione, il veliero *Bayesian* è riemerso dalle acque di Porticello, restituito alla luce grazie all’imponente coordinamento di operazioni di sollevamento condotte dalle gru Hebo Lift 10 e 2. L’emersione definitiva, avvenuta oggi, conclude una complessa operazione iniziata con un primo tentativo di risalita già nella giornata di ieri, che aveva permesso di posizionare ulteriori cavi di sicurezza per sostenere lo sforzo finale.La scomparsa del *Bayesian*, avvenuta tragicamente nella notte del 19 agosto dello scorso anno, aveva lasciato la comunità velica in stato di shock. Il relitto, giunto a riposare sul fondale, è rimasto un enigma, un ricordo tangibile di un evento che aveva generato interrogativi e una profonda tristezza. La sua rimozione è il coronamento di un lungo e delicato processo, che ha richiesto una pianificazione meticolosa e la competenza di specialisti in recupero di relitti.L’operazione non si è limitata alla semplice forza delle gru. La complessità della manovra ha implicato una valutazione accurata dello stato dello scafo, del fondale marino e delle condizioni meteorologiche. Le profondità e le correnti presenti nell’area hanno reso essenziale un approccio graduale e sicuro, per evitare ulteriori danni all’imbarcazione e per garantire l’incolumità del personale coinvolto.Ora, finalmente, lo scafo del *Bayesian* è visibile e sarà sottoposto a un’attenta ispezione. Le prossime fasi prevedono una valutazione tecnica dettagliata per accertare le cause del naufragio, una documentazione accurata delle condizioni dello scafo e, presumibilmente, un processo di recupero dei materiali o di rimozione definitiva per consentire il ripristino dell’area portuale. La luce che ora illumina lo scafo svelerà segreti e fornirà elementi cruciali per comprendere appieno la vicenda, restituendo, seppur parzialmente, un senso di chiusura a chi ha seguito con angoscia questa storia. La comunità attende con interesse i risultati dell’indagine, auspicando che possano contribuire a prevenire simili tragedie in futuro.