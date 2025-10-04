Incendi 2024: +18% di interventi, l’Italia sotto le fiamme

L’estate 2024 si è rivelata un periodo particolarmente critico per il fronte antincendio nazionale, con un aumento significativo degli eventi di combustione che hanno messo a dura prova le risorse e l’operatività dei vigili del fuoco.

Dal 15 giugno al 3 ottobre, il Corpo Nazionale ha registrato un incremento del 18% negli interventi per incendi boschivi e vegetazione, raggiungendo la cifra complessiva di 65.878, un numero che supera di oltre 10.000 l’incidenza dello stesso periodo dell’anno precedente.

Questi dati, puramente quantitativi, celano una realtà complessa, alimentata da una combinazione di fattori ambientali e antropici.

L’aumento delle temperature medie, l’aridità prolungata e le ondate di calore sempre più intense hanno creato un contesto ideale per la propagazione rapida e incontrollata delle fiamme.

L’accumulo di biomassa secca, residuo di stagioni passate, ha fornito un combustibile abbondante, mentre la scarsità di precipitazioni ha reso la vegetazione estremamente vulnerabile.

La risposta del Corpo Nazionale è stata massiccia e coordinata.

La flotta aerea, impegnata senza sosta, ha accumulato 4.942 ore di volo, distribuite su 22.514 lanci di agenti estinguenti.

Questo sforzo aereo, pur cruciale, è stato affiancato dall’impegno costante delle squadre a terra, che hanno lavorato instancabilmente per contenere e spegnere gli incendi.

Nell’ultima settimana esaminata, dal 27 settembre al 3 ottobre, l’attività operativa ha mantenuto un ritmo serrato, con 1.126 interventi complessivi.

La geografia degli incendi ha evidenziato una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale.

La Calabria si è confermata come la regione più colpita, con 196 interventi, seguita da Lazio (160), Sicilia (141) e Campania (139).

Questi dati suggeriscono una correlazione con le caratteristiche geografiche e climatiche delle regioni, spesso caratterizzate da rilievi impervi, fitta vegetazione e condizioni di siccità.

L’analisi dell’ultima settimana, in particolare, rivela l’importanza del monitoraggio costante e della prontezza operativa.

La flotta aerea ha supportato le operazioni a terra con 10 interventi, mentre le squadre a terra hanno dedicato un totale di 1.201 ore di lavoro, dimostrando la necessità di una sinergia perfetta tra risorse aeree e terrestri.

La prevenzione, la gestione del territorio e la sensibilizzazione della popolazione rimangono elementi cruciali per mitigare il rischio di incendi e proteggere il patrimonio naturale italiano.

Il futuro richiede un approccio integrato, che unisca tecnologie avanzate, formazione specialistica e un impegno collettivo per la salvaguardia dell’ambiente.