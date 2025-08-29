Incendio a Contessa Entellina: rischio per il polmone verde siciliano.

Un manto di fiamme ha avvolto le aree rurali di Contessa Entellina, in provincia di Palermo, scatenando un’emergenza che coinvolge risorse aeree e terrestri.

Due Canadair e un elicottero, operando in un ciclo ininterrotto di rifornimento lungo la costa, stanno contrastando l’incendio con lanci d’acqua mirati, mentre squadre di vigili del fuoco e personale specializzato del Corpo Forestale sono impegnate a terra, tentando di arginare la progressione del fuoco.

La gravità della situazione risiede nella prossimità dell’incendio alla riserva naturale di Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco, un ecosistema di vitale importanza per la Sicilia, spesso definito “polmone verde” dell’isola.

Questa vasta area protetta, condivisa tra Contessa Entellina, Giuliana e Sambuca di Sicilia, non solo svolge un ruolo cruciale nella regolazione del clima locale e nella purificazione dell’aria, ma ospita anche una biodiversità significativa, con specie vegetali e faunistiche endemiche e spesso rare.

Nonostante al momento la riserva naturale non sia stata direttamente interessata dalle fiamme, la sua vulnerabilità è evidente e l’incertezza sul futuro è palpabile.

Il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, esprime preoccupazione, sottolineando la necessità di mantenere alta l’attenzione e di continuare a monitorare l’evoluzione degli eventi.

L’incendio non rappresenta solo una minaccia immediata per il patrimonio naturale, ma solleva anche interrogativi più ampi sulla gestione del territorio e sulla prevenzione degli incendi in un contesto di cambiamenti climatici sempre più accentuati.

L’aumento delle temperature, la diminuzione delle precipitazioni e l’incremento dei periodi di siccità creano condizioni favorevoli alla propagazione delle fiamme, rendendo la protezione del patrimonio naturale un compito sempre più complesso.

L’intervento coordinato delle forze di soccorso, unitamente a un’attenta analisi delle cause dell’incendio e a un rafforzamento delle misure preventive, si rivelano fondamentali per mitigare i danni e per preservare la ricchezza biologica e paesaggistica della Sicilia, assicurando che i “polmoni verdi” dell’isola possano continuare a respirare e a sostenere la vita.

La resilienza di questi ecosistemi dipende dalla nostra capacità di agire con responsabilità e lungimiranza.