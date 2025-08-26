Incendio al Monte Sara: devastazione e appello al governo regionale

Il Monte Sara, sentinella naturale che abbraccia i territori di Ribera e Cattolica Eraclea in provincia di Agrigento, è stato teatro di una tragedia ambientale di proporzioni significative.

Un vasto incendio, protrattosi nel tempo e contrastato con sforzi notevoli da parte di Canadair e elicotteri antincendio, ha consumato circa il 75% della sua superficie boschiva, pari a un migliaio di ettari di macchia mediterranea, un ecosistema fragile e prezioso dominato da pini marittimi, eucalipti e cipressi.

L’evento, categorizzato dal sindaco Matteo Ruvolo come un “atto ignobile” attribuibile a piromani, ha lasciato un segno indelebile sul paesaggio e sulla comunità locale.

La perdita non si limita alla distruzione diretta della vegetazione; essa incide profondamente sull’identità e sulla resilienza del comprensorio dei Sicani, una regione intrisa di storia e legata indissolubilmente al suo patrimonio naturale.

Il Monte Sara, infatti, non è semplicemente un ammasso di alberi, ma un elemento chiave per la regolazione del microclima, la prevenzione dell’erosione del suolo e la conservazione della biodiversità.

La sua distruzione compromette la qualità dell’aria e dell’acqua, impattando direttamente sulla salute degli ecosistemi circostanti e sulle attività agricole che vi si svolgono.

L’incendio ha inoltre interrotto cicli biologici complessi, minacciando la fauna selvatica che trovava rifugio in quell’habitat.

Il danno arrecato si estende oltre l’immediato impatto visivo: la perdita di questo “polmone verde” avrà ripercussioni economiche, turistiche e sociali per le comunità locali.

Il patrimonio paesaggistico, un elemento distintivo del territorio siciliano e un motore per lo sviluppo sostenibile, è stato irrimediabilmente compromesso.

Il sindaco Ruvolo ha prontamente annunciato l’intenzione di sollecitare un piano straordinario di ripiantumazione, indirizzato al governo regionale, che miri a ricostituire la copertura vegetale e a ripristinare, ove possibile, le funzionalità ecologiche del Monte Sara.

Tuttavia, un’iniziativa di tale portata dovrà necessariamente integrare un approccio olistico che comprenda attività di prevenzione incendi, monitoraggio del territorio, sensibilizzazione della popolazione e, soprattutto, un’indagine approfondita sulle cause dell’incendio, al fine di scongiurare il ripetersi di simili tragedie e tutelare il fragile equilibrio del territorio siciliano.

La sfida non è solo ripiantare alberi, ma ricostruire un ecosistema resiliente e un legame profondo tra l’uomo e la natura.