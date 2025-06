Incidente sulla 117: tre feriti, gravissimo un uomo di 88 anni.

Un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquillità della Statale 117, in contrada Salinelle, nel territorio dell’Ennese, lasciando un bilancio di tre feriti, con un quadro clinico particolarmente delicato per uno di essi. La collisione, che ha coinvolto due veicoli, ha sollevato un velo di angoscia e mette in luce, ancora una volta, la vulnerabilità umana sulla carreggiata.A bordo di uno dei veicoli viaggiava un uomo di 88 anni, testimone silenzioso di un’età matura e segnato da un’esperienza di vita che ora contrasta amaramente con la brutalità dell’evento. L’altro veicolo trasportava una donna e sua figlia, quest’ultima in una fase avanzata della gravidanza, al settimo mese. Questa circostanza aggiunge una nota di particolare urgenza e preoccupazione al quadro complessivo, considerando la potenziale compromissione della salute di due vite umane.L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di stabilizzare le condizioni dei feriti e di predisporre un trasferimento immediato verso strutture sanitarie specializzate. L’uomo ottantottenne, a causa della gravità delle lesioni riportate, è stato trasportato in elisoccorso presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove potrà ricevere cure adeguate in un centro di riferimento dotato di risorse avanzate. Le due donne, madre e figlia, sono state invece trasportate in ambulanza presso il pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Enna, dove i medici stanno valutando l’evoluzione delle loro condizioni e garantendo il monitoraggio costante della gestazione.Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, hanno prontamente raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’evento. L’analisi dei fattori che hanno contribuito alla collisione, che potrebbero includere l’eccesso di velocità, la scarsa visibilità, l’inottemperanza al codice della strada o un malfunzionamento meccanico, sarà fondamentale per accertare le responsabilità e prevenire il ripetersi di simili tragedie.L’episodio solleva, inoltre, un dibattito importante sulla sicurezza stradale, mettendo in luce la necessità di incrementare l’attenzione dei conducenti, promuovere una cultura della prudenza e investire in infrastrutture più sicure, capaci di mitigare i rischi e tutelare la vita delle persone. La fragilità umana di fronte alla potenza dei mezzi di trasporto richiede un impegno collettivo per ridurre al minimo i fattori di rischio e garantire un futuro più sicuro per tutti.