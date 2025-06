Infiorata di Partanna: un tripudio di fiori e colori tra arte e fede.

A Partanna, in provincia di Trapani, si rinnova l’appuntamento con l’Infiorata, un evento che, in soli tre anni, si è affermato come un fiore all’occhiello della tradizione locale e un’attrazione turistica di rilievo. L’iniziativa, nata dall’ingegno e dalla passione del giovane Giuseppe Barresi, coinvolge un esercito di duecento volontari, testimoniando un profondo senso di comunità e un forte legame con il territorio.Quest’anno, l’Infiorata si dispiegherà lungo via Regina Elena, trasformandola in una galleria d’arte effimera. Dalle ore pomeridiane di domani fino alle prime luci dell’alba di sabato, i volontari daranno vita a diciannove maestosi quadri fioriti, un tripudio di colori e profumi che si estenderà per ben centocinquanta metri. La scelta dei fiori, un elemento cruciale per la riuscita dell’evento, rappresenta una sfida logistica non indifferente. Sebbene l’impegno sia volto a privilegiare la produzione locale, le difficoltà nel reperire un numero così elevato di fiori di qualità hanno reso necessario l’approvvigionamento da un produttore di Napoli, evidenziando le complessità che spesso accompagnano l’organizzazione di manifestazioni di questa portata. La scelta dei fiori non è casuale: ogni varietà è studiata per la sua bellezza, resistenza e capacità di integrarsi armoniosamente con il tema generale dell’Infiorata, un connubio tra arte, natura e fede.L’Infiorata di Partanna non è solo un evento visivo, ma un vero e proprio rituale che celebra la resilienza e la creatività della comunità. Rimarrà visibile fino a domenica, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di immergersi in un’atmosfera di festa e bellezza. Sabato, il corteo storico dedicato a San Vito, patrono della città, arricchirà ulteriormente il programma, intrecciando la tradizione religiosa con l’espressione artistica dell’Infiorata. L’evento rappresenta un esempio virtuoso di come un’iniziativa locale, nata dalla passione di un singolo, possa trasformarsi in un patrimonio culturale condiviso, capace di attrarre visitatori e di valorizzare il territorio, promuovendo un turismo sostenibile e consapevole.