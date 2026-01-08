Influenza in Sicilia: Copertura Vaccinale al 52%, Sforzi in corso per Febbraio 2026

Campagna Antinfluenzale in Sicilia (Gennaio 2026): Analisi dei Dati e Prospettive FutureA gennaio 2026, la campagna vaccinale antinfluenzale in Sicilia ha raggiunto una copertura del 52,24%, corrispondente a 655.384 dosi somministrate su un totale di 1.254.500 acquistate dalla Regione.

Sebbene questo dato rappresenti un progresso, evidenzia una significativa lacuna nell’immunizzazione della popolazione, con implicazioni dirette sulla tenuta del sistema sanitario regionale.

L’incremento osservato nei flussi di pazienti che si rivolgono ai pronto soccorso dell’Isola, manifestando patologie connesse all’influenza, è un fenomeno prevedibile e direttamente correlabile alla sottostima della risposta vaccinale.

Un’adesione più ampia alla campagna avrebbe mitigato, se non azzerato, la pressione assistenziale in corso.

Un’analisi dettagliata della distribuzione delle somministrazioni rivela un ruolo preminente dei medici di medicina generale (573.357 dosi), a testimonianza della loro centralità nell’assistenza primaria.

I pediatri contribuiscono con oltre 30.000 dosi, cruciali per la protezione dei bambini.

Le farmacie, pur presenti capillarmene sul territorio, registrano un numero di vaccinazioni significativamente inferiore (15.186), suggerendo la necessità di rivedere le strategie di coinvolgimento e potenzialmente di semplificare le procedure per incentivare la loro partecipazione più attiva.

Altri operatori sanitari hanno somministrato 36.686 dosi.

La distribuzione geografica delle dosi acquistate mostra una concentrazione maggiore nelle province di Palermo (324.000, pari al 25,8% del totale), Catania (263.000, 20,9%) e Messina (180.000, 14,3%).

Le province di Agrigento, Trapani, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta ed Enna presentano volumi di acquisto progressivamente inferiori.

Un confronto tra le dosi acquistate e quelle effettivamente somministrate a livello provinciale svela dinamiche interessanti.

La provincia di Siracusa si distingue per la percentuale più alta di dosi somministrate (66,57%), seguita da Enna (63,64%) e Trapani (62,26%).

A fronte di questi risultati incoraggianti, le province di Caltanissetta e Catania mostrano performance più contenute, suggerendo la necessità di un’azione mirata per migliorare la copertura vaccinale.

Il dirigente generale del Dipartimento Sanità e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), Giacomo Scalzo, ha riconosciuto l’impegno profuso dai medici di medicina generale e dai pediatri, sottolineando al contempo l’importanza di ottimizzare il ruolo delle farmacie.

L’obiettivo primario rimane quello di raggiungere l’immunizzazione di almeno un milione di persone entro febbraio 2026.

Per raggiungere questo traguardo, è imperativo intensificare gli sforzi di sensibilizzazione rivolti alla popolazione siciliana, con particolare attenzione agli anziani, ai pazienti affetti da patologie croniche e ai bambini.

Un approccio comunicativo mirato, basato su dati concreti e testimonianze positive, può contribuire a dissipare eventuali dubbi o esitazioni e a promuovere un’adesione consapevole e responsabile alla campagna vaccinale, rafforzando così la resilienza del sistema sanitario regionale e proteggendo la salute dell’intera comunità.

L’efficacia futura della campagna dipenderà dalla capacità di superare le attuali disparità regionali e di coinvolgere attivamente tutti gli attori sanitari.