Ionica Ragusa, colpi ai commerci: tre arrestati, paura in paese.

Un’ondata di criminalità ha recentemente scosso la fascia ionica ragusana, con una serie di colpi audaci e mirati a esercizi commerciali tra Ispica e Modica che hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre individui, uno dei quali era già detenuto.

L’inchiesta, avviata su richiesta della Procura di Ragusa e condotta dai Carabinieri, ha svelato un’organizzazione criminale specializzata in rapine e furti, le cui azioni hanno generato un profondo senso di insicurezza nella comunità locale.

Le azioni delittuose, protrattesi nei primi mesi dell’anno, hanno preso di mira bar e tabaccherie, colpendo con una precisione che suggerisce una pianificazione meticolosa.

L’elemento distintivo di questi colpi era la violenza: i malviventi, agendo nelle ore notturne più profonde, utilizzavano veicoli rubati come vere e proprie “armi”, sfondando porte e saracinesche con una forza devastante.

Questo approccio, oltre al danno economico diretto, ha causato ingenti danni strutturali, spesso di gran lunga superiori al valore della refurtiva sottratta, che si limitava a contanti, registratori di cassa e gratta e vinci, recuperati in fretta e dileguati.

L’escalation della violenza ha raggiunto il culmine in un episodio particolarmente drammatico ad Ispica, dove i rapinatori, sorpresi dai proprietari di un bar durante l’azione, hanno ingaggiato una colluttazione, provocando lesioni e necessitando di cure mediche per le vittime.

Questo atto ha evidenziato la crescente audacia e la pericolosità del gruppo criminale, che non esitava a reagire con la violenza anche quando sorpreso.

L’attività investigativa dei Carabinieri, condotta con meticolosità, ha permesso di ricostruire le dinamiche dei colpi e di identificare i responsabili.

L’analisi del *modus operandi*, caratterizzato dalla ripetizione di schemi precisi, e lo studio delle immagini di videosorveglianza hanno rivelato collegamenti tra i diversi episodi.

Un elemento cruciale è stata l’individuazione delle auto utilizzate come ariete, tutte risultate rubate in provincia di Siracusa.

Un dettaglio apparentemente minore, una peculiarità fisica di uno degli autori, si è rivelato determinante per le indagini.

Le telecamere di sorveglianza hanno inoltre permesso di tracciare i percorsi di fuga, rivelando l’utilizzo di strade di campagna poco frequentate, dirette a Rosolini.

Questo comune è emerso come la base logistica del gruppo, il luogo dove nascondere la refurtiva e abbandonare i veicoli rubati.

L’inchiesta ha quindi portato alla luce una rete criminale radicata nel territorio, capace di pianificare e realizzare colpi complessi, generando un clima di paura e insicurezza nella comunità.

L’arresto dei responsabili rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità, ma sottolinea anche la necessità di rafforzare la prevenzione e la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locali per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.