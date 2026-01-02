Isola delle Femmine: Violenta aggressione rovina l’inizio anno

La vigilia del nuovo anno, un momento tradizionalmente dedicato alla speranza e alla celebrazione, si è macchiata di violenza a Isola delle Femmine, nel Palermitano.

Un giovane di ventidue anni, stagionale impiegato come assistente bagnante, ha visto la sua serata trasformarsi in un’esperienza traumatica, una dolorosa frattura nella percezione di sicurezza che spesso caratterizza le festività.

L’episodio, consumatosi in un locale del paese intorno alle due e mezza, ha visto il giovane, in compagnia della fidanzata e di altre due coppie di amici, precipitare in un vortice di aggressioni inaspettate.

Dopo il brindisi di mezzanotte, mentre si apprestava a salutare alcuni conoscenti, una spallata inaspettata, apparentemente gratuita, ha innescato una spirale di violenza.

La richiesta di chiarimenti, un gesto spontaneo per comprendere il motivo di un’azione provocatoria, ha scatenato una reazione brutale: due colpi di pugno al volto hanno preceduto un violento pestaggio, interrotto solo dall’intervento tempestivo di un buttafuori.

Le conseguenze fisiche per il giovane sono state significative.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato a Villa Sofia a causa del dolore lancinante.

Attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale, è atteso a un delicato intervento chirurgico lunedì prossimo.

La frattura alla mandibola e la profonda ferita al labbro, suturata con numerosi punti, sono la cruda testimonianza della violenza subita.

Non si esclude la compromissione dentale, un ulteriore elemento di preoccupazione da valutare con attenzione.

Il padre del giovane, sovrintendente capo della polizia di Stato, ha espresso profonda amarezza e preoccupazione per la crescente impunità che sembra affliggere il territorio.

La decisione di rendere pubblico l’accaduto non è stata presa a cuor leggero, ma nasce dalla volontà di denunciare una realtà inquietante, dove episodi di questo genere, purtroppo, si ripetono con frequenza allarmante.

“I nostri figli devono poter trascorrere una serata con i propri amici in sicurezza, senza essere vittime di atti di barbarie perpetrati da individui irresponsabili e privi di scrupoli,” ha dichiarato il sovrintendente, sottolineando la necessità di un impegno concreto da parte delle istituzioni per contrastare la criminalità e tutelare la sicurezza dei cittadini.

La denuncia formale seguirà immediatamente la dimissione dal reparto ospedaliero, un atto doveroso per cercare di identificare e assicurare alla giustizia gli aggressori, restituendo dignità e speranza a un giovane vittima di un gesto insensato, e a una comunità intera, profondamente scossa.

L’episodio rappresenta una dolorosa riflessione sulla fragilità del tessuto sociale e sulla necessità di promuovere una cultura della legalità e del rispetto reciproco, affinché simili tragedie non si ripetano.