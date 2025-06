Italia-Tunisia: Accordo storico per la cooperazione accademica

L’intesa siglata a Monastir, frutto di un percorso avviato con la visita della vicepresidente dell’Université de Monastir, Leila Hmida Harzallah a Palermo, inaugura una fase inedita di cooperazione accademica e scientifica tra Italia e Tunisia. L’accordo, formalizzato durante l’incontro tra l’Università degli Studi di Palermo, l’Université de Monastir e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZS Sicilia), non si limita a una semplice scambio di studenti e personale, ma progetta una vera e propria architettura di collaborazione interdisciplinare.L’iniziativa, supervisionata dal prorettore Fabio Mazzola, dal rettore Kamel Charrada e dal direttore generale Francesca Di Gaudio, ambisce a sviluppare progetti di ricerca congiunti di elevata rilevanza, con un focus primario sulla salute pubblica, un settore cruciale per entrambi i paesi e per l’intera regione Mediterranea. Un elemento distintivo dell’accordo è l’impegno a creare programmi di formazione con doppio titolo, un modello innovativo che facilita l’integrazione delle competenze e la preparazione di professionisti competenti e globalmente preparati.Massimo Midiri, rettore dell’Università di Palermo, sottolinea come questa partnership strategica consolidi il ruolo dell’Ateneo palermitano come hub di eccellenza nel panorama Mediterraneo, un crocevia naturale di culture, competenze e sfide condivise. La posizione geografica privilegiata dell’università, unita alla sua capacità di attrarre e coltivare talenti, la proietta come punto di riferimento per la cooperazione scientifica e culturale tra Europa, Africa e Medio Oriente, un’area geopolitica caratterizzata da complessità e opportunità uniche.L’implementazione immediata dell’accordo sarà sostenuta dal progetto MARE (Mediterranean Alliance for Research and Education), un’iniziativa di rilevanza nazionale finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con un investimento superiore ai 2,5 milioni di euro, che vede l’Università di Palermo come ente capofila. Questo finanziamento garantirà la mobilità di studenti, docenti e ricercatori, promuovendo lo scambio di conoscenze e l’avvio di collaborazioni concrete.L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, attraverso la figura del direttore generale Francesca Di Gaudio, riafferma il suo impegno nell’approccio “One Health”, un paradigma sempre più riconosciuto a livello globale che considera la salute umana, animale e ambientale come un sistema interconnesso. Questa prospettiva trasversale offre nuove opportunità di crescita per studenti e ricercatori, incentivando lo sviluppo di soluzioni innovative per affrontare le sfide sanitarie emergenti, come zoonosi, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. L’accordo rappresenta quindi un investimento nel futuro, volto a rafforzare il legame tra le due nazioni e a promuovere una crescita sostenibile e inclusiva nel cuore del Mediterraneo.