Kaleidos: Il Tesoro Digitale della Sicilia Rinasce Online

Kaleidos: Un Tesoro Digitale Riemergente per la SiciliaLa Regione Siciliana ha inaugurato Kaleidos (https://kaleidos.cricd.it/it/home), un innovativo portale digitale che segna una svolta cruciale nella conservazione e fruizione del patrimonio storico dell’isola. Frutto di un investimento di quasi 800.000 euro finanziato dal Programma Operativo FESR 2014-2020, Kaleidos non è semplicemente un archivio online, ma un ecosistema digitale concepito per preservare, analizzare e rendere accessibile un ricco e variegato corpus di documenti audiovisivi, altrimenti destinati all’oblio o al deterioramento irreversibile.L’iniziativa, promossa dal Centro Regionale per l’Inventario, la Catalogazione e la Documentazione (Cricd), si pone come risposta a una sfida complessa: il salvaguardia di un patrimonio fragile, compreso in oltre 8.000 unità, tra cui 890 film, 6.931 fotografie storiche, 403 registrazioni audio e 427 mappe cartografiche, spesso impresse su supporti fisici obsoleti, come lastre di vetro, pellicole cinematografiche, nastri magnetici e formati digitali ormai in disuso.L’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, sottolinea come questo progetto rappresenti un atto di riscatto da un passato di incuria, consentendo di svelare un patrimonio documentale precedentemente inaccessibile a studiosi, ricercatori e cittadini. La digitalizzazione, in questo senso, trascende la mera conversione di dati fisici in formato digitale, aprendo nuove frontiere per la ricerca interdisciplinare, l’analisi comparativa e la valorizzazione culturale del territorio.Laura Cappugi, direttrice del Cricd, evidenzia come il finanziamento del PO FESR abbia permesso di dotare il centro di un laboratorio all’avanguardia per la digitalizzazione, con l’acquisizione di un film scanner di ultima generazione. Questo strumento tecnologicamente avanzato consente di digitalizzare le pellicole cinematografiche con una qualità e una precisione senza precedenti, garantendo la conservazione dei materiali originali e la riproducibilità dei contenuti digitalizzati.Kaleidos offre agli utenti diverse modalità di ricerca, dalla semplice ricerca per parola chiave a quella avanzata, che permette di affinare i criteri di selezione in base a diversi parametri. L’interfaccia intuitiva e la ricchezza di metadati associati a ciascun documento rendono la navigazione semplice e coinvolgente.La realizzazione di Kaleidos non si limita a un atto di conservazione materiale, ma si configura come un investimento nel futuro culturale della Sicilia. La digitalizzazione, infatti, favorisce la coesione sociale, promuovendo la conoscenza del patrimonio regionale e stimolando la partecipazione attiva dei cittadini alla sua valorizzazione. Il progetto si inserisce in un più ampio quadro di innovazione digitale, volto a rendere il patrimonio culturale siciliano accessibile a un pubblico globale, contribuendo alla costruzione di un’identità regionale forte e radicata nel tempo.