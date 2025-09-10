La voce di Concetta: Verità e giustizia per Sara

Il silenzio, assordante e necessario come un lutto profondo, si è finalmente spezzato.

Concetta Serrano Spagnolo, madre di Sara Campanella, ha interrotto la sua dolorosa clausura per esprime, con voce tremante ma ferma, il bisogno impellente di verità e giustizia per la figlia.

La sentenza della Corte d’Assise di Messina, che ha visto la conclusione del processo a Stefano Argentino, suicida nel carcere di Gazzi, ha segnato un capitolo doloroso, ma non conclusivo, in una vicenda che ha sconvolto l’Italia intera.

La richiesta di giustizia non è semplicemente un atto formale, ma un imperativo morale, un atto di amore e di memoria.

Sara deve essere ricordata non solo per la sua tragica fine, ma per la sua essenza, per la luce che emanava, per l’amore che ha donato.

La sua eredità non può essere offuscata dall’ombra della violenza che l’ha strappata via.

Il suicidio dell’imputato solleva interrogativi complessi e dolorosi.

Se da un lato pone fine alla possibilità di un processo in cui avrebbero potuto emergere ulteriori dettagli sulla dinamica del femminicidio, dall’altro non cancella la necessità di approfondire le responsabilità che hanno portato a quella tragica conclusione.

La ricerca della verità non può fermarsi: è cruciale analizzare le dinamiche relazionali che hanno preceduto il femminicidio, i segnali d’allarme che forse sono stati ignorati, le falle che hanno permesso a una violenza così devastante di consumarsi.

La madre di Sara, con la sua compostezza e il suo dolore palpabile, ha delegato ai suoi legali la gestione degli aspetti legali, rifiutando di esprimersi direttamente su eventuali responsabilità aggiuntive.

Questa scelta sottolinea la sua volontà di preservare la memoria di Sara, evitando che la vicenda si trasformi in una ulteriore fonte di dolore e divisione.

Il caso di Sara Campanella si inserisce in un contesto più ampio e drammatico: l’epidemia di femminicidio che affligge il nostro Paese.

Ogni vittima è una ferita aperta, una denuncia della nostra incapacità di garantire alle donne una vita libera dalla paura e dalla violenza.

La memoria di Sara, così come quella di tutte le donne vittime di femminicidio, deve spingerci ad agire, a promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza, a rafforzare le misure di prevenzione e di protezione.

La sua luce deve illuminare il cammino verso un futuro in cui il femminicidio sia solo un tragico ricordo del passato.