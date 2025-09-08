Lampedusa: Hotspot al collasso, emergenza migranti e speranze naufragate.

Lampedusa, avamposto di un’Europa assediata, ospita attualmente 1.322 persone in transito, un numero che riflette l’intensità e la complessità delle rotte migratorie nel Mediterraneo centrale.

Tra questi, 147 sono minori non accompagnati, figure particolarmente vulnerabili in un contesto di precarietà e incertezza.

I trasferimenti programmati verso altre strutture continentali si sono interrotti, lasciando l’hotspot di contrada Imbriacola al centro di una pressione demografica in costante aumento.

L’ultimo movimento di un gruppo di 269 individui è datato sabato sera, un’interruzione che amplifica le sfide operative e umanitarie dell’isola.

La situazione è stata ulteriormente aggravata da cinque sbarchi avvenuti nella sola notte, con un arrivo complessivo di 294 persone.

Queste imbarcazioni sono state intercettate da un coordinamento di forze dell’ordine, che include motovedette della Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza e agenti di Frontex, testimonianza dell’impegno internazionale nella gestione dei flussi migratori.

Un natante di 10 metri, affollato di 52 individui provenienti da Libia, Sudan, Palestina, Algeria ed Egitto, ha raggiunto Cala Croce, dove è stato bloccato dai Carabinieri.

Tra i passeggeri, spiccano 14 donne e 24 minori, il che sottolinea la necessità di un’attenzione particolare alle fasce più deboli.

Le testimonianze dei migranti rivelano un quadro di sfruttamento e disperazione.

I viaggi, spesso organizzati da trafficanti senza scrupoli, costano tra i 1.500 e i 4.000 euro a seconda della nazionalità di origine, un esborso significativo che depaupera le risorse dei migranti e li espone a rischi ancora maggiori.

I porti di partenza più comuni, Abi Kammash, Zawiya e Zuwara, tutti situati in Libia, rappresentano punti di rottura per individui alla ricerca di una vita migliore, ma anche porte verso un viaggio pericoloso e incerto.

Il flusso ininterrotto di arrivi ha saturato le capacità di accoglienza dell’hotspot, che si destina a diventare un punto critico in una situazione di emergenza umanitaria.

Dopo un primo triage sanitario, volto a identificare le necessità mediche immediate, tutti i migranti sono stati trasferiti nella struttura di contrada Imbriacola.

Le statistiche recenti parlano di 11 sbarchi nelle ultime 24 ore, con un totale di 615 persone giunte sull’isola, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di risposte rapide e coordinate a livello europeo.

La maggiore delle isole Pelagie, un fragile ecosistema costiero, si trova a fronteggiare una pressione migratoria senza precedenti, mettendo a dura prova la sua capacità di accoglienza e la sua stessa sostenibilità.

La crisi lampedusana non è solo un problema locale, ma un sintomo di una più ampia sfida umanitaria e politica che richiede un approccio globale e solidale.