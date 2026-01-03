Lava all’Etna: nuove colate nella Valle del Bove

La Valle del Bove, anfiteatro naturale di natura vulcanica e profondamente scolpito dall’attività eruttiva millenaria, continua ad accogliere il flusso lavico originato da una frattura aperta sulle pendici dell’Etna, a un’altitudine di 2.100 metri.

Lontana da qualsiasi agglomerato urbano e scarsamente servita da infrastrutture, questa depressione rappresenta un contesto geologico unico, dove la lava si espande in un paesaggio spoglio e quasi lunare.

Un recente sopralluogo condotto dagli esperti del Corpo Forestale regionale ha permesso di tracciare l’evoluzione della colata, che, seppur alimentata in maniera relativamente contenuta, avanza lentamente.

L’estensione attuale del fronte lavico si attesta intorno ai 1.380 metri di altitudine, configurandosi come una lingua di roccia incandescente, larga circa 100 metri e con un’altezza media di 15 metri.

La velocità di avanzamento, misurata in circa due metri all’ora, testimonia una fase eruttiva moderata, ma non esclude possibili accelerazioni future in relazione all’evoluzione delle dinamiche magmatiche sottostanti.

La Valle del Bove, per la sua conformazione geologica, agisce come una sorta di “trappola” per le colate laviche, canalizzandole e rallentandone la discesa verso le zone abitate.

Tuttavia, la sua natura stessa è intrinsecamente legata all’attività vulcanica dell’Etna, rendendola un’area di continuo monitoraggio e potenziale rischio.

La presenza di colate, seppur lente, implica la continua emissione di gas vulcanici, come il biossido di zolfo, che possono rappresentare un pericolo per la salute umana e l’ambiente.

L’osservazione del fronte lavico, le sue dimensioni e la sua velocità, forniscono dati cruciali per la valutazione del rischio vulcanico.

I dati raccolti vengono incrociati con analisi geofisiche e geochimiche, al fine di comprendere meglio i meccanismi che governano l’eruzione e prevederne l’evoluzione.

Il monitoraggio continuo, basato su sofisticate tecnologie come la termografia aerea e la sismica, è essenziale per garantire la sicurezza delle comunità circostanti e per minimizzare gli impatti ambientali derivanti dall’attività eruttiva.

La Valle del Bove, in questo contesto, si configura non solo come scenario di un fenomeno vulcanico affascinante, ma anche come laboratorio a cielo aperto per la ricerca scientifica e la gestione del rischio vulcanico.