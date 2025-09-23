Librino, scoperta arsenale: allarme per la criminalità organizzata.

Nel cuore del popoloso quartiere Librino, a Catania, un’operazione dei Carabinieri della Compagnia Fontanarossa ha portato alla luce un arsenale occultato, sollevando interrogativi sulla criminalità organizzata radicata nel territorio.

Un fucile mitragliatore M53, calibro 7.9, un’arma di concezione obsoleta ma ancora in grado di infliggere danni ingenti, è stato rinvenuto nascosto all’interno di un tombino, strategicamente posizionato lungo viale Castagnola.

L’arma, celata con un ingegnoso sistema di occultamento che prevedeva l’utilizzo di un drappo tessile, era accompagnata da un notevole quantitativo di munizioni: novantaquattro cartucce, di cui una parte, ben quaranta-sette, destinate all’alimentazione a ‘nastro’, una configurazione che ne aumenta la capacità di fuoco e la pericolosità.

La scoperta, di rilevanza strategica, non si limita alla semplice confisca di un’arma illegale.

Essa suggerisce una pianificazione accurata, un’organizzazione strutturata in grado di gestire e stoccare armi, e forse, un’imminente utilizzo bellico.

Il M53, sebbene un modello datato, testimonia la persistenza di logiche criminali che fanno ricorso a repertori tecnologici di diverso tipo, spesso recuperati da contesti internazionali o derivanti da illeciti commerci.

L’operazione dei Carabinieri è ora focalizzata su un’indagine complessa, che prevede esami tecnici approfonditi.

Le analisi balistiche saranno cruciali per confrontare le caratteristiche dell’arma con proiettili recuperati in episodi criminali pregressi, al fine di stabilire eventuali collegamenti con fatti di cronaca.

Parallelamente, le indagini dattiloscopiche, mirate alla ricerca di impronte digitali sull’arma, potrebbero fornire indizi preziosi per identificare i responsabili dell’occultamento.

La localizzazione dell’arsenale nel cuore di Librino, un quartiere caratterizzato da dinamiche sociali complesse e spesso marginalizzate, rende l’episodio particolarmente allarmante.

Si rende necessario un approfondimento delle indagini per comprendere le motivazioni alla base di tale scelta, e per valutare se l’arma fosse destinata a essere utilizzata in contesti di microcriminalità diffusa o in attività più strutturate, magari in conflitto con altre organizzazioni rivali.

L’evento sottolinea la necessità di un impegno continuo e coordinato delle forze dell’ordine, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale, per contrastare il traffico di armi illegali e per garantire la sicurezza dei cittadini.