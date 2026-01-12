Locali abusivi a Palermo: scoperto un locale-trappola

Nel cuore di Palermo, in via Principe di Belmonte, una verifica di routine da parte della polizia municipale ha portato alla luce un quadro preoccupante: un locale notturno operante in condizioni di flagrante illegalità e palese pericolo per la sicurezza pubblica.

L’attività, celata in un seminterrato privo di vie di fuga adeguate e completamente privo di permessi, ospitava decine di persone impegnate in attività di intrattenimento danzante e consumo di alcolici.

La concomitanza temporale con il tragico incendio di Le Constellation, in Svizzera, ha acuito la gravità della situazione, stimolando una risposta immediata e decisa da parte delle autorità.

L’irruzione degli agenti ha rivelato non solo l’assenza di autorizzazioni essenziali – l’agibilità comunale, la licenza della questura, la certificazione antincendio – ma anche una serie di gravi irregolarità che configurano un potenziale disastro in attesa di accadere.

Oltre all’immediato pericolo rappresentato dalla folla intrappolata in un ambiente angusto e privo di sicurezza, è stata scoperta una quantità significativa di artifici pirotecnici, apparentemente pronti all’uso, incrementando esponenzialmente il rischio.

L’ispezione ha inoltre evidenziato la falsità delle dichiarazioni presentate al Comune di Palermo tramite il Servizio Unico per le Attività Produttive (SUAP), relative all’adempimento dei requisiti minimi in materia di accessibilità per persone con disabilità, una trasgressione che aggrava ulteriormente la complessità della situazione legale.

L’assenza di certificazioni di omologazione per i materiali ignifughi, imposti dalla normativa di prevenzione incendi, estendendosi all’arredamento, ai rivestimenti e alle coperture interne, rappresenta un ulteriore elemento di pericolosità.

L’ingresso, a pagamento e sorvegliato da addetti alla sicurezza privi di autorizzazione prefettizia, avveniva tramite una strettissima scala interna, immersa nell’oscurità e totalmente priva di illuminazione di emergenza, una vera e propria trappola per chiunque si trovasse a utilizzarla in caso di necessità.

Le responsabilità penali sono pesanti: i due titolari sono stati denunciati per una pluralità di reati, tra cui la violazione delle normative in materia di locali pubblici, la mancanza del certificato di prevenzione incendi e l’esercizio abusivo di attività di intrattenimento danzante.

Il custode giudiziario, inoltre, è accusato di aver violato i sigilli imposti, compromettendo ulteriormente la conservazione dei luoghi e ostacolando le indagini.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla vigilanza e sui controlli che dovrebbero essere attuati per garantire la sicurezza e la legalità nei luoghi di intrattenimento, sottolineando l’importanza di una risposta tempestiva e rigorosa per prevenire tragedie evitabili.