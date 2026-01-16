Luciani a Trapani: nuova speranza per la giustizia siciliana

L’aula del tribunale di Trapani ha accolto ieri una figura chiave per il futuro della giustizia siciliana: Stefano Luciani, il nuovo procuratore aggiunto.

La cerimonia di insediamento, solenne e partecipata, ha segnato l’arrivo di un magistrato con un curriculum costellato di esperienze cruciali nella lotta alla criminalità organizzata, un profilo che si preannuncia fondamentale per una procura in profonda ripresa.

Luciani, 53 anni, vanta un percorso professionale di ventiquattro anni, maturato in diversi ambiti delicati della magistratura.

Dalla sua attività come sostituto procuratore a Caltanissetta, crocevia di dinamiche mafiose complesse, alla sua successiva esperienza nella Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ha accumulato una profonda conoscenza delle dinamiche interne alle cosche, sia siciliane che operanti nel contesto romano.

La sua nomina a Trapani, una realtà che affronta sfide significative, rappresenta un segnale di rinascita per una procura scossa da un periodo particolarmente difficile.

L’importanza del suo arrivo è stata ampiamente riconosciuta durante la cerimonia, con interventi che hanno ripercorso le tappe salienti della sua carriera.

Particolarmente significativo è stato il ricordo, da parte del procuratore capo Gabriele Paci, dell’apporto di Luciani nella riapertura delle indagini sulla strage di via D’Amelio, l’attentato che costò la vita al giudice Paolo Borsellino.

In quell’inchiesta, sotto la guida di Sergio Lari, Luciani ebbe un ruolo determinante, consentendo di riscrivere la narrazione dell’evento grazie alle rivelazioni cruciali del collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, che portarono alla luce gravi depistaggi e omissioni.

Il procuratore Paci ha sottolineato come la rigorosa e metodica analisi delle prove processuali, caratteristica distintiva del lavoro di Luciani, avrebbe potuto prevenire molti degli equivoci che hanno offuscato l’inchiesta.

Questo approccio, improntato alla cultura della prova e distante da suggestioni superficiali, si preannuncia fondamentale per affrontare le delicate questioni che attendono la procura trapanese.

L’insediamento di Luciani coincide con la fine di un “annus horribilis” per la procura, flagellata da una gravissima carenza di personale, pari al 63%.

La sua presenza, insieme a quella dei procuratori di Agrigento, Giovanni Di Leo, e di Marsala, Fernando Asaro, testimonia un rinnovato impegno verso la riorganizzazione e il rafforzamento dell’organico.

L’arrivo di un magistrato del suo calibro infonde nuova speranza e segna l’inizio di una fase di ricostruzione per una istituzione che aspira a riaffermare il suo ruolo di garante della legalità e della giustizia in un territorio complesso e delicato.

La sfida è ardua, ma l’esperienza e la competenza di Stefano Luciani rappresentano un fattore di speranza per il futuro.