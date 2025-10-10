Lutto a Mazara: Addio alla Professoressa Gallo, un vuoto incolmabile.

Il Comune di Mazara del Vallo, con il volto grave e il cuore colmo di dolore, ha dichiarato lutto cittadino in memoria della professoressa Maria Cristina Gallo, figura di riferimento per la comunità e pilastro educativo per generazioni di studenti.

La scomparsa, avvenuta prematuramente all’alba, lascia un vuoto incolmabile e un senso di profonda ingiustizia, acuito dalla consapevolezza di un percorso segnato da una malattia diagnosticata tardivamente, a causa di ritardi inaccettabili nei processi di analisi istologica da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Il lutto cittadino non è solo una formalità, ma un atto di partecipazione sentita, un abbraccio collettivo rivolto alla famiglia Gallo e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare la dedizione e la passione di Maria Cristina.

Il sindaco, Salvatore Quinci, accompagnato dal gonfalone comunale e dalla rappresentanza dei vigili urbani, onorerà con la sua presenza le esequie, incarnando il cordoglio sincero e diffuso che permea l’intera popolazione mazarese.

La giornata di domani sarà segnata da un simbolico tributo: le bandiere ufficiali saranno abbassate a mezz’asta, testimoniando il rispetto e la tristezza per la perdita.

Il sindaco, con un appello solenne, invita tutte le attività commerciali e pubbliche, le istituzioni, le associazioni culturali, sociali e produttive, e ogni singolo cittadino a condividere questo momento di lutto.

Si richiede un momento di raccoglimento, un silenzio rispettoso compreso tra le ore 10:00 e le 13:30, un segno tangibile di partecipazione al dolore, insieme all’astensione da comportamenti che possano risultare inopportuni o contrastanti con lo spirito di commiserazione e rispetto.

Alle ore 10:30, nella solenne cornice della Cattedrale di Mazara del Vallo, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Giurdanella presiederà la celebrazione dei funerali, offrendo una preghiera di suffragio e conforto per l’anima della professoressa Gallo e per i suoi familiari.

La cerimonia rappresenterà un’occasione per ricordare il suo impegno educativo, la sua integrità morale e l’impatto positivo che ha lasciato nella comunità mazarese, un’eredità di valori che continuerà a ispirare le future generazioni.

La scomparsa di Maria Cristina Gallo non è solo una perdita individuale, ma una ferita profonda per l’intera comunità, che rimarrà unita nel ricordo e nel cordoglio.