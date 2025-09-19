Macchitella Lab: Rinasce a Gela un Polo di Innovazione e Futuro

Nel cuore di Gela, un tempo vibrante centro industriale pulsante grazie alle attività di Eni, emerge un nuovo capitolo di rinascita e progresso.

Quella che un tempo fu un albergo aziendale, destinato ad accogliere i dipendenti dello storico stabilimento petrolifero nel quartiere Macchitella, si trasforma oggi in un catalizzatore di sapere e innovazione: Macchitella Lab.

Questo ambizioso progetto, più che una semplice ristrutturazione, rappresenta una visione strategica per il futuro di Gela e del suo territorio.

Le risorse finanziarie, derivanti dalle compensazioni legate alla riconversione dello stabilimento Eni, hanno permesso una completa riqualificazione della struttura, conferendole una vocazione inedita: diventare un polo di eccellenza per la formazione universitaria, la ricerca applicata e l’incubazione di startup innovative.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione sinergica tra diversi attori chiave del tessuto economico e accademico locale.

L’amministrazione comunale gelese ha guidato il processo con lungimiranza, affiancata dalla stessa Eni, attraverso la Fondazione Mattei, a testimonianza dell’impegno della multinazionale verso il territorio in cui opera.

Sicindustria, con la sua expertise nel mondo industriale, contribuisce a creare un ponte tra la ricerca accademica e le esigenze del mercato del lavoro.

L’Università Kore di Enna, con la sua solida reputazione, assume il ruolo di coordinatore dei corsi universitari, in un accordo strategico con il comune, garantendo un’offerta formativa di alta qualità, in linea con le sfide del futuro.

Macchitella Lab aspira a diventare un vero e proprio ecosistema dell’innovazione, un punto di riferimento per giovani talenti, ricercatori e imprenditori, non solo a livello locale ma anche regionale e nazionale.

L’incubatore di startup, in particolare, si propone di supportare la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, generando occupazione e contribuendo alla crescita economica del territorio.

Il progetto va oltre la semplice offerta di spazi e risorse; mira a creare una comunità, un luogo di scambio di idee e competenze, dove la creatività può fiorire e le idee innovative possano trovare terreno fertile per trasformarsi in realtà concrete.

Macchitella Lab si configura, quindi, come un simbolo di speranza e di ripartenza per Gela, un investimento nel capitale umano e nella capacità di innovare, per costruire un futuro più prospero e sostenibile.