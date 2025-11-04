Maestri Airbnb 2025: L’Eccellenza dell’Ospitalità Italiana

Un Viaggio nell’Eccellenza dell’Ospitalità Italiana: I Maestri dell’Accoglienza Airbnb 2025Airbnb ha celebrato un nuovo gruppo di “Maestri dell’Accoglienza” per il 2025, realtà italiane che incarnano un approccio all’ospitalità profondamente radicato nel territorio e nella cultura.

Queste non sono semplici strutture ricettive, ma veri e propri ancore di un turismo in trasformazione, un turismo che ricerca autenticità, contatto umano e immersione nella vita locale.

Matteo Sarzana, Country Manager Italia di Airbnb, ha sottolineato come queste esperienze vadano ben oltre i confini dell’ospitalità convenzionale, offrendo un accesso privilegiato a luoghi altrimenti inaccessibili e rivelando un volto inedito dell’Italia.

I sei vincitori rappresentano una variegata geografia e una gamma di esperienze uniche.

Dalla vasta dimora ideale per famiglie nel cuore della provincia di Como, testimonianza di un passato nobile reinventato, al rustico siciliano adiacente alla riserva dello Zingaro, un rifugio per spiriti creativi e amanti della natura, ogni “Maestro” ha una storia da raccontare.

L’antica residenza San Nicola di Cisternino, premiata per l’ospitalità eccezionale, incarna l’accoglienza tradizionale del Sud Italia.

La casa vacanze XI miglio, situata nei pressi di Roma, si distingue per il suo valore eccezionale.

Ma forse l’aspetto più significativo è l’esperienza offerta da Matteo Mirenda e la sua famiglia, custodi di una tradizione ceramica secolare a Montelupo Fiorentino.

Oltre a tour guidati della loro fabbrica artigianale, offrono masterclass di ceramica, un ponte tra passato e futuro, un modo per sostenere l’impresa familiare e tramandare un’arte preziosa.

Roberto Ragusa, dietro la struttura rurale immersa nella riserva dello Zingaro, ha realizzato il sogno del padre architetto, creando un luogo di pace e ispirazione.

Elisabetta Ghibaudi, vincitrice per il miglior alloggio per famiglie, ha trovato nella ristrutturazione di una magione a Barsi, un nuovo significato alla sua vita, dopo una carriera internazionale, ritrovando il contatto con le proprie radici e costruendo un nido accogliente per la sua famiglia.

In concomitanza con le Olimpiadi invernali, Airbnb ha istituito un premio speciale per il miglior alloggio tra Milano e Cortina, assegnato a un attico a Moena, nel cuore della Val di Fassa.

Sarzana ha evidenziato come questi “Maestri” siano protagonisti di un turismo emergente, un turismo che valorizza luoghi spesso trascurati, aprendo porte a un’Italia autentica.

L’indagine Yougov commissionata da Airbnb conferma questa tendenza: i borghi italiani risultano percepiti come più accoglienti rispetto alle grandi città, un dato significativo che riflette il desiderio di un turismo più umano e connesso.

L’80% degli host italiani offre un unico appartamento o una stanza, garantendo un contatto diretto con l’ospite.

Il guadagno medio annuale, in media, si attesta intorno ai quattromila euro, mentre il numero di “Superhost”, coloro che mantengono standard elevatissimi, è in costante crescita, arrivando a quota 68.000, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente.

Questo successo testimonia la vitalità del modello di accoglienza italiana e il suo ruolo cruciale nel promuovere un turismo sostenibile e culturalmente ricco.