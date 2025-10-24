Magliocco in visita a Catania: rafforzamento collaborazione e contrasto alla criminalità.

La recente visita del generale Giuseppe Magliocco, comandante interregionale per l’Italia Sud Occidentale, al comando provinciale di Catania ha rappresentato un’occasione significativa per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni e le forze dell’ordine impegnate nella salvaguardia del patrimonio economico-finanziario nazionale.

Accolto con i dovuti onori dal comandante provinciale, generale Marco Filipponi, e affiancato dal comandante regionale Sicilia, generale Roberto Manna, il generale Magliocco ha dedicato tempo a un confronto diretto con il personale operativo delle Fiamme Gialle catanesi, un’interlocuzione volta a comprendere da vicino le sfide e le peculiarità del contesto operativo locale.

L’incontro con i militari ha rappresentato il cuore della visita, un momento di apprezzamento per l’impegno profuso dai finanzieri etnei nella lotta alla criminalità finanziaria, corruzione e traffici illeciti.

Il generale Magliocco ha sottolineato come l’efficacia dell’azione di contrasto dipenda non solo dall’applicazione rigorosa delle normative, ma anche dalla capacità di adattamento e innovazione, spronando il personale a perseguire un’evoluzione costante delle tecniche investigative e a mantenere un’elevata sensibilità verso le nuove forme di criminalità in rapida mutazione.

Oltre all’interlocuzione con il personale militare, la visita ha contemplato un importante ciclo di incontri istituzionali.

Il generale Magliocco ha infatti avuto un proficuo scambio di vedute con il prefetto Pietro Signoriello, il procuratore generale Carmelo Zuccaro e il procuratore distrettuale Francesco Curcio.

Questi colloqui hanno focalizzato l’attenzione sui complessi scenari criminali che affliggono la provincia, analizzando le problematiche emergenti e delineando strategie condivise per un’azione di contrasto sinergica ed efficace.

È emersa chiaramente la necessità di una cooperazione rafforzata tra le forze dell’ordine, la magistratura e le istituzioni locali, al fine di contrastare con determinazione le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale e di tutelare la legalità e lo sviluppo sostenibile del territorio.

La visita ha inoltre visto la partecipazione di rappresentanti delle sezioni locali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e delle organizzazioni sindacali militari, un segnale di apertura e di dialogo con il mondo associativo e con le rappresentanze del personale, elementi imprescindibili per garantire un clima di collaborazione e per promuovere il benessere e la crescita professionale dei finanzieri.

La giornata si è conclusa con la riaffermazione dell’importanza di un approccio proattivo e multidisciplinare nella lotta alla criminalità finanziaria, ponendo l’accento sulla necessità di investire in formazione, tecnologia e intelligence per rispondere efficacemente alle sfide del futuro.