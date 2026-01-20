Maltempo in Sicilia: Vigili al lavoro, nessun grave danno.

L’intensificarsi della perturbazione atmosferica ha investito con forza la Sicilia meridionale, con particolare attenzione alle province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, non provocando tuttavia, al momento, danni strutturali di rilevante entità.

Sebbene le raffiche di vento, associate a mareggiate significative, abbiano messo a dura prova la resilienza del territorio e delle infrastrutture, le immediate risposte operative hanno mitigato i potenziali rischi, evitando conseguenze più gravi.

A Gela, epicentro di una delle aree più colpite, un cartellone pubblicitario, a causa della violenza del vento, ha impattato contro un veicolo parcheggiato, fortunatamente senza feriti.

Interventi urgenti si sono resi necessari per la messa in sicurezza di alberi compromessi dalla forza delle raffiche, evitando il crollo di rami e la potenziale pericolosità per la pubblica incolumità.

Il Centro Operativo Comunale (COC), attivato e coordinato dal sindaco Terenziano Di Stefano, funge da fulcro delle operazioni di monitoraggio e gestione dell’emergenza, assicurando la comunicazione tra i vari servizi coinvolti e la rapidità degli interventi.

La presenza dei vigili del fuoco, costantemente impegnati in tutti i comuni della zona sud della provincia di Caltanissetta, testimonia la prontezza e l’impegno delle autorità a fronteggiare la situazione.

Un’attività di monitoraggio costante, mirata a valutare l’evoluzione del quadro meteorologico e a prevenire eventuali nuovi rischi, è in corso lungo l’intera area costiera.

Anche la provincia di Ragusa ha subito gli effetti della tempesta, con la caduta di numerosi pali di segnaletica e alberi, alcuni dei quali hanno coinvolto veicoli in sosta.

La fragilità delle infrastrutture a contatto con l’acqua e il vento rappresenta una sfida per la pianificazione urbana e la gestione del territorio, richiedendo interventi di rinforzo e manutenzione più frequenti e mirati.

Lungo il versante agrigentino, l’intensità del vento e le mareggiate hanno generato preoccupazione, sebbene, al momento, non siano stati registrati eventi di particolare gravità.

La sinergia tra le diverse realtà istituzionali, dai corpi dei vigili del fuoco al COC, passando per le forze dell’ordine, si rivela cruciale per garantire la sicurezza dei cittadini e per minimizzare l’impatto negativo del maltempo.

La capacità di adattamento e la resilienza della comunità si dimostrano fondamentali per superare le sfide poste da fenomeni atmosferici estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici.